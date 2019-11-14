«Из-за роста популярности лизинга его используют компании разных отраслей»

Лариса Гартвич, директор екатеринбургского филиала компании «Балтийский лизинг»



— Какие продукты чаще всего приобретаются в лизинг в Вашей компании?

— Чаще всего мы получаем заявки на лизинг автотранспорта, доля сделок в этом сегменте в нашем портфеле превышает 60%. По финансовым показателям за первое полугодие 2019 года структура портфеля выглядит следующим образом: в числе сегментов-лидеров — грузовой автотранспорт, доля которого в объеме нового бизнеса составляет 34,5%, легковые автомобили — 27,1%, строительная и дорожно-строительная техника — 15,3%. Оставшаяся доля приходится на сельскохозяйственную технику, машиностроительное и складское оборудование и прочее имущество.

— В каких сферах лизинг пользуется наибольшей популярностью на Свердловском рынке?

— Здесь я бы не стала выделять какое-то конкретное направление, так как мы работаем с десятками различных отраслей. Грузовой транспорт, например, может понадобиться и перевозчикам, и металлургическому заводу. В целом я бы отметила, что лизинг в последние несколько лет обретает все большую популярность в бизнес-среде и использовать его для обновления активов могут абсолютно разные компании.

— Какие программы лизинга доступны компаниям в регионе?

— Для поддержки малого бизнеса в регионе существует программа, по которой предусмотрены субсидии на техническую и технологическую модернизацию и инновационное развитие сельскохозяйственного производства. Компании могут получить средства на возмещение части затрат при оформлении сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг в размере не более 90% авансового платежа, но не более 30% суммы договора.

Кроме того, мы сотрудничаем с Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках «Лизинговых проектов». Клиентам, подавшим заявку на участие в программе, предоставляются займы под 1% годовых. Займы направляются на выплату аванса лизинговым компаниям по договорам, предметом которых является дорогостоящее оборудование. Сумма займа может покрывать 10–90% авансового платежа. Срок, на который предоставляются средства, может достигать пяти лет, однако он не должен превышать срок договора лизинга. Размер аванса, который планирует внести клиент, может варьироваться от 10 до 49%.

— Какая динамика наблюдалась в компании на Свердловском рынке лизинга за первое полугодие? Какие прогнозы на оставшийся период 2019 года?

— За шесть месяцев в УрФО объем нового бизнеса (ОНБ — стоимость лизингового имущества без НДС) компании вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41,7% и достиг 2,1 млрд руб. Рост на Уральском рынке превысил показатель по всей филиальной сети, который равен 27%.

Прогнозируя рост по итогам 2019 года, мы ориентируемся на 15–20%. А если говорить про рынок лизинга по РФ в целом, то это 12–15%.

Беседовала Дарья Соколова