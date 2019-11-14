«Лизинг для бизнеса имеет ряд преимуществ перед кредитом»

Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка»



Чаще всего к лизинговым операциям прибегают предприниматели и организации. Этот инструмент позволяет экономическим субъектам иметь технику в свободном распоряжении с возможностью ее дальнейшего выкупа через некоторое время.

Если сравнивать лизинг с кредитом, то первый финансовый инструмент имеет ряд преимуществ — это скорость оформления сделки с минимальными требованиями к предоставлению документов, небольшая финансовая нагрузка при погашении арендных платежей, возможность периодически менять автомобили на более современные модели, не тратя времени на перепродажу. Также лизинг не требует поручительства и залога.

В отличие от кредитного продукта, процесс одобрения лизинговой сделки проще. Банк оценивает множество факторов — уровень платежеспособности клиента, трудовая занятость возраст заемщика и другие. Лизинговые компании действуют быстрее, с учетом цифровизации рынка скорость одобрения сделок и их качество вырастут. Правда, если в банковской сфере уже активно развивается процесс внедрения цифровых технологий, то лизинговые компании только идут к этому.

Помимо этого, лизинговые операции для юридических лиц характеризуются льготным налогообложением. Транспортный налог, техосмотр автомобиля и страховое соглашение заключает собственник техники. При оформлении кредита все указанные операции оплачивает непосредственно сам покупатель как собственник продукта.

Впрочем, лизинговый инструмент имеет и ряд минусов. Например, при невозможности продолжать арендную плату и далее, техника изымается, а внесенные ранее платежи не возвращаются. По сравнению с кредитным, лизинговый договор имеет более короткий срок. По меньшей мере, до окончания соглашения техника не становится собственностью лизингополучателя. Это означает, что лизинговое имущество не удастся использовать в залоговых операциях или продать. Кроме того, лизинговая компания оставляет за собой право прекратить в одностороннем порядке действие договора, если нарушаются его условия. Речь идет о ненадлежащем использовании транспорта, передаче в субаренду третьим лицам. Причиной может стать и тот факт, что пользователь не оставляет автомобиль на платной охраняемой парковке.

Несмотря на многие преимущества, лизинг как инструмент финансирования бизнеса в Свердловской области непопулярен. Такая тенденция наблюдается по всей стране: в среднем на лизинговые операции приходится 6% инвестиций. Однако в последние годы бизнес стал чаще прибегать к лизинговым продуктам, лидерами по сделкам являются представители транспортной отрасли (железнодорожный транспорт, грузовые автомобили). Так, для приобретения автотранспорта лизинг выбирают в 13% случаев среди способов финансирования авто.

Реже всего с помощью лизинга приобретают транспорт компании с годовом оборотом до 10 млн руб. — у них доля лизинговых договоров составляет только 11%. Среди компаний с годовым оборотом 10–50 млн руб. этот показатель составляет 24%, при обороте 50–100 млн руб. к лизингу прибегают 42% компаний. В 80% случаев автотранспорт приобретают компании с оборотом 100–500 млн. руб.

Главным фактором спроса на лизинговые услуги стало снижение цены банковского кредита. В дальнейшем развитие отрасли во многом будет связано с ходом реформы регулирования лизинга. В ближайшее время будет создаваться поэтапная модель надзора за отраслью. Первым шагом станет введение регулирования деятельности лизинговых компаний, связанных с государством и получающих государственную поддержку. Цель таких реформ — формирование института саморегулирования в сфере предоставления лизинговых услуг.

Беседовала Дарья Соколова