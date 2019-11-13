Доцент Олег Соколов не захотел обжаловать свой арест

Доцентр Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, выступил против обжалования постановления Октябрьского районного суда о заключении под стражу. Об этом заявил адвокат историка, Александр Почуев.

По словам защитника, Соколов «не дал на него своего согласия, хотя защита настаивает на обжаловании», сообщает ТАСС.

Напомним, что в понедельник Октябрьский районный суд Петербурга отправил Олега Соколова под арест до 8 сентября. Ходатайство защиты о домашнем аресте было отклонено. В ходе судебного заседания историк признался в убийстве женщины, в этот же день ему было предъявлено обвинение по ч.1. ст. 105 УК РФ. Утром 9 ноября известный историк, преподаватель СПбГУ был извлечен из реки Мойки во время попытки утопить части тела жертвы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов Главного управления СК РФ для проверки информации о других возможных преступлениях доцента СПбГУ Олега Соколова