СКР проверит сведения о других возможных преступлениях доцента СПбГУ Олега Соколова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов Главного управления СК РФ для проверки информации о других возможных преступлениях доцента СПбГУ Олега Соколова. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Следственные действия по делу продолжаются, назначены экспертизы, допрошены родители убитой Анастасии Ещенко, проводятся допросы лиц из ближайшего окружения обвиняемого.

Напомним, что накануне следствие предъявило Соколову обвинение в умышленном убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Октябрьский районный суд Петербурга отправил Соколова под стражу до 8 января. Ходатайство защиты о домашнем аресте Соколову было отклонено.

Известный историк, преподаватель кафедры истории Нового и Новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета, был извлечен утром 9 ноября из реки Мойки во время попытки утопить части тела жертвы — свой сожительницы Анастасии Ещенко. Как сообщил Соколов в ходе допроса, 7 ноября он поссорился с женщиной и застрелил ее. Затем решил избавиться от улик. Накануне руководство вуза сообщило об увольнении своего сотрудника.