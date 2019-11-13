Севастополь и Москву соединит прямой поезд

Поезд из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, первые поезда, в том числе Севастополь—Санкт-Петербург, пойдут в Крым по Крымскому мосту в конце декабря. Часть севастопольцев, узнав расписание поезда, возмутилась, что он не делает остановку в Москве и, чтобы добраться до столицы, им необходимо делать пересадку в Симферополе.

Глава региона обсудил этот вопрос на встрече с директором транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожных перевозок в Крым) Александром Гановым. «Удалось договориться, что весной следующего года регулярный поезд будет ходить из нашего города в столицу»,— написал господин Развожаев. Также он предложил оператору проработать возможность «полноценной, а не технической» остановки в Москве поезда, который будет следовать из Севастополя до Санкт-Петербурга.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Поезд из Севастополя просят остановить в Москве».

Вадим Никифоров, Симферополь