Билеты берут вагонами

Открытие продаж прямых железнодорожных билетов в Крым вызвало небывалый ажиотаж среди покупателей — сайт перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» работал с серьезными перебоями, в первый же день раскуплено более 3 тыс. билетов. Первый поезд «Таврия» в Севастополь через новый железнодорожный мост отправится из Петербурга 23 декабря, а на следующий день уйдет первый состав из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов начинается от 3 тыс. руб. Эксперты полагают, что, несмотря на близкую цену авиабилетов, около 20% пассажиров будут выбирать поезда — за географическое удобство, комфортные условия проезда и из ностальгических соображений.

В первый день продажи реализовано более 3 тыс. железнодорожных билетов в Крым, сообщил оператор крымского направления «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Первый поезд «Таврия» в Севастополь отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. На следующий день запланировано отправление первого поезда из Москвы в Симферополь (33 часа в пути). Поезда из Москвы будут ходить ежедневно, из Петербурга — до середины января ежедневно, далее до конца мая — по нечетным числам, после чего снова вернутся в ежедневный режим.

Прямое железнодорожное сообщение из РФ в Крым было прервано после присоединения полуострова к России в 2014 году. Для обеспечения перевозок были введены «единые» билеты — сквозной тариф на железнодорожную, авто- и паромную перевозку. Паром впоследствии исключили из «единого» с запуском автомобильной части Крымского моста в мае 2018 года. Железнодорожную часть обещают открыть для пассажирского движения до конца года, для грузового — в середине 2020 года.

Покупка прямых билетов в Крым возможна через кассы, мобильное приложение и на сайте. При этом сайт ГСЭ работает с серьезными перебоями. Корреспонденту “Ъ” так и не удалось через него купить ни один билет. Возможность оплатить услугу появилась только при переходе на портал перевозчика с сайта ОАО РЖД (не продает билеты, но показывает количество свободных мест в новых поездах).

ГСЭ основан в 2002 году, стал первой российской транспортной компанией, получившей лицензию МПС на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Основная специализация — перевозки повышенной комфортности, в том числе между Москвой и Санкт-Петербургом. По «СПАРК-Интерфакс» выручка ГСЭ в 2018 году выросла почти на 11%, до 877 млн руб., чистая прибыль увеличилась почти в 4,5 раза, до 143 млн руб. В мае основатель и владелец ГСЭ Михаил Рабинович продал актив крупнейшему частному оператору пассажирских вагонов дальнего следования «Транскласссервис» (см. “Ъ” от 21 мая).

В ГСЭ пояснили “Ъ”, что на крымском направлении компания управляет вагонами ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД), использует железнодорожную инфраструктуру ОАО РЖД и КЖД в географических границах их работы. В середине сентября Минтранс сообщил, что Росимущество приобрело 166 вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для передачи КЖД, до этого предполагалось изъятие государством этого подвижного состава у ОАО РЖД в качестве дивидендов, но от этого отказались (см. “Ъ” от 16 мая и 8 июля).

Стоимость билета ГСЭ из Москвы в Симферополь в вагоне-купе начинается от 2966 руб., в СВ — от 9952 руб., из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 руб., в купе — от 3906 руб. В ГСЭ сообщили “Ъ”, что субсидирование билетов на текущий момент не предусмотрено. При этом, как рассказал “Ъ” директор Aviasales по внешним коммуникациям Янис Дзенис, в 2019 году внутренний спрос из российских городов в Крым вырос на 56%, а средний чек на перелет туда-обратно снизился на 3% год к году, до 12 306 руб. Из Москвы билеты дешевле, добавил он. В несезон перелет из столицы в одну сторону стоит от 2,6 тыс. руб., из Петербурга — от 3,9 тыс. руб. По подсчетам аналитиков «Туту.ру», маршрут Москва—Симферополь стал самым популярным в РФ (по данным на 10 октября). На него приходится 7% всех проданных по стране билетов, отмечают в компании. Перелет по этому маршруту в обе стороны в среднем обходится путешественникам в 11,5 тыс. руб., что на 5% дешевле, чем в 2018 году, сообщили в «Туту.ру». Петербург—Симферополь занял 9-ю строчку рейтинга самых популярных маршрутов по РФ. За год цена на билет в обе стороны сократилась на 6%, до 15,6 тыс. руб.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков не исключает, что сегодняшние низкие цены на билеты — это обычная политика многих перевозчиков, которые вначале выходят с недорогими билетами, чтобы «раскатать» маршрут. Велика вероятность, что ближе к лету их стоимость станет выше, полагает эксперт. Господин Янков уверен, что прямые поезда из Москвы и Петербурга будут пользоваться популярностью, несмотря на альтернативные маршруты и близкие цены на авиабилеты по данным направлениям. Не менее 20% пассажиров предпочтет поезд, считает он: самолеты летают напрямую из одного города в другой, а поезд делает остановки, на которых пассажиры могут подсесть или выйти ближе к конечному пункту своего назначения. Кроме того, по его словам, есть люди, для которых поезд комфортнее самолета, в том числе определенная категория пассажиров выбирает этот вид транспорта из ностальгии по детству и молодости, заключает господин Янков.

Анастасия Веденеева