Поезд из Севастополя просят остановить в Москве

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» рассматривает вопрос о введении поезда по маршруту Москва—Севастополь, заявили “Ъ” в компании. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заметил, что у севастопольцев нет возможности добраться в столицу на поезде напрямую. Состав, который начнет курсировать между Санкт-Петербургом и Севастополем в конце декабря, остановку в Москве не делает. В заксобрании Севастополя также изучают вопрос о необходимости обращения в ОАО РЖД или правительство РФ.

Одним из первых внимание на отсутствие остановки в Москве в расписании поезда Санкт-Петербург—Севастополь обратил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что все севастопольцы, желающие попасть в столицу, будут вынуждены сначала ехать в Симферополь. Депутат назвал эту ситуацию «неуважением в адрес жителей города-героя». «Безусловно, это, может быть, временная ситуация, которую, возможно,— подчеркиваю — возможно, решат в течение полугода или года, но я глубоко убежден, что, если сегодня не поднимать этот вопрос, про объективную потребность севастопольцев попадать в Москву без обязательного посещения Симферополя могут забыть»,— сообщил господин Белик в Facebook. Он добавил, что направил официальный запрос на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха с просьбой разъяснить севастопольцам, когда у них «будет возможность добраться до Москвы без пересадок».

Напомним, до присоединения Крыма к РФ поезда на полуостров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России ходили через территорию Украины. Однако в декабре 2014 года украинские власти в одностороннем порядке запретили железнодорожное сообщение с Крымом. Оно возобновится 23 декабря, в обход Украины, по Крымскому мосту.

Вице-спикер заксобрания Севастополя Василий Пархоменко напомнил “Ъ”, что поезд из Северной столицы в Севастополь ходил и в украинские годы. «Испокон веков ходил поезд под тем же номером, и можно было сесть на него в Севастополе и выйти в Москве. РЖД должно пойти навстречу пассажирам и сделать как для них удобнее. Я думаю, что это удобно и москвичам — добираться в Севастополь без пересадки»,— сказал Василий Пархоменко. Он не исключил, что заксобрание может обратиться по поводу прямого железнодорожного сообщения с Москвой в ОАО РЖД или в правительство РФ.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева сказала “Ъ”, что любая пересадка усложняет путешествие. «Человек же едет с чемоданом, каким-то багажом. Но, мне кажется, что это временное явление. Насколько я знаю, через несколько месяцев будет запущен состав, который будет ходить из Севастополя в Москву и из Москвы в Севастополь»,— сказала госпожа Алтабаева. Глава севастопольского отделения «Деловой России» Олег Николаев напомнил “Ъ”, что в Севастополе нет аэропорта, и, чтобы улететь в Москву, нужно также потратить два часа на дорогу в Симферополь. «Конечно, это проблема. У нас Севастополь, получается, замухрышка. Все бонусы Симферополю достались»,— посетовал господин Николаев.

В ФГУП «Крымская железная дорога» “Ъ” сообщили, что маршруты и список остановок на них определяет официальный оператор железнодорожных перевозок. В пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», осуществляющей перевозку пассажиров в Крым, “Ъ” рассказали, что вопрос о введении прямого поезда Москва—Севастополь «рассматривается».

Вадим Никифоров, Симферополь