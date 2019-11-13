Картину Марка Шагала оценили в рубль

Пейзаж Марка Шагала выставят на аукцион за 1 руб. Торги пройдут в московском доме «Литфонд» 15 ноября. Полотно «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» было написано в 1926 году гуашью. Его размер — 65 на 50 см. Почему на экспонат установили такую цену? И за сколько в итоге может уйти полотно? Об этом Виктория Феофанова и Анна Никитина.

После революции уроженец Витебска Марк Шагал переехал в Берлин, а потом обосновался во Франции и постоянно жил на юге страны. Когда художнику было около 40 лет, он ненадолго остановился в регионе Овернь в трех часах езды от Парижа. Это место называют одним из самых живописных во Франции. Окна дома Шагала выходили на деревенскую площадь с церковью голубого цвета с высоким серым шпилем. Она-то и стала постоянным предметом его вдохновения — Шагал писал о церкви в биографиях, а позже она прославилась благодаря картине «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак».

В «Литфонде» рассчитывают на высокий интерес к работе, рассказала руководитель отдела изобразительного искусства аукционного дома Екатерина Чеснова: «Я даже не припомню, чтобы произведения Марка Шагала такого уровня появлялись на российских аукционах. Это работа хорошего собрания с совершенно прозрачным провенансом, еще и очень красивая сама по себе. Примерно в 1926-1927 годах Шагал делал иллюстрации для торговца произведениями искусства в Париже Воллара».

Картина уже прошла длинный аукционный путь. Ее первым владельцем был голливудский сценарист и режиссер Жан Негулеско. После его смерти в 1993 году наследники начали распродавать коллекцию. В 2009 году картина попала на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке — ее купила старейшая лондонская галерея «Лестер» и через три года также выставила на торги. Текущий владелец традиционно неизвестен широкой публике.

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Но почему полотно с историей выставили на торги всего за 1 руб.? На самом деле, это своеобразный трюк многих аукционных домов, отмечает директор портала ARTinvestment.ru Константин Бабулин: «Как правило, существует резервная цена, ниже которой владелец не отдает работу. На примере Шагала предположим, что на него есть резервная цена $100-150 тыс. Если торги дойдут с 1 руб. до 100 тыс. или 200 тыс. руб., то, естественно, владелец не отдаст работу. Сделано это для того, чтобы подогреть интерес.

Это как скидка в магазине.

Вторая причина — таким образом может быть определена реальная цена на сегодняшний момент. Сейчас во время кризиса и падения платежеспособного спроса продавцам трудно понимать, за сколько сейчас кто и что готов купить».

Марк Шагал, к слову, входит в топ самых дорогих художников-выходцев из России. Самую известную его картину «Над городом» оценивают в $160 млн. А пару лет назад полотно «Любовники», где Шагал написал себя с музой, ушло с молотка в Нью-Йорке за $28,5 млн — это почти 2 млрд руб.

У нынешней обсуждаемой картины «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» есть сертификат специального комитета Марка Шагала — который подтверждает ее подлинность. И за такую работу коллекционеры точно поборются, продолжает Константин Бабулин: «Комитет Шагала жестким образом отслеживает подделки. И если у тебя нет бумаги от комитета, подтверждающей подлинность, то считай, у тебя нет Шагала. Если все документы есть, тогда, конечно, борьба будет серьезная. Полотно может стоить в районе $100-150 тыс.»

Кстати, на аукционе 16 ноября выставят еще 157 лотов. Это, например, картина путешественника Федора Конюхова, работы художника Ивана Сорокина и письменный прибор скульптора Евгения Лансере. Стартовая цена на все лоты также составляет всего 1 руб. В аукционном доме «Литфонд» за «Колокольню собора в Шамбон-сюр-Лак» Шагала планируют получить от 10 до 15 млн руб.