Дом Гарри Поттера отправляется на Airbnb

Дом Гарри Поттера теперь можно арендовать. Остановиться там и почувствовать себя героем романов Джоан Роулинг предложили пользователям сайта Airbnb. Здание в британской провинции хорошо знакомо тем, кто смотрел экранизации книг о волшебнике. Заинтересует ли дом Гарри Поттера арендаторов? Об этом — Андрей Загорский.

Речь идет о доме де Вер в средневековой британской деревне Лавенем в графстве Саффолк. По сюжету саги Джоан Роулинг, именно в нем родители Гарри Поттера растили своего сына и там же погибли от рук злого мага Волан-де-Морта. Дом появлялся в фильме по книгам о юном волшебнике. По словам его хозяйки Джейн Ранзетты, строение как нельзя лучше ассоциируется с событиями, описанными в произведении Роулинг. В прошлом здание представляло из себя пятизвездочный мини-отель. Он на некоторое время закрывался и вот теперь снова заработал. Хозяйка предлагает всего два номера. Каждый из них рассчитан на взрослую пару без детей и имеет свою ванную комнату. Гости также смогут пользоваться гостиной с камином и садом на заднем дворе. Кухни и стиральные машины в номерах отсутствуют. Почувствовать себя волшебником из Хогвартса в полной мере не получится: заселяться с домашними животными, а значит и с совами запрещено.

Сдаются номера по схеме «ночлег и завтрак». Минимальный срок аренды — две ночи, стоимость — 254 фунта или порядка 21 тыс. руб. При этом если судить по фото, слова «шикарно» или «стильно» плохо подходят для описания дома как снаружи, так и внутри. Тем не менее предложение Airbnb — грамотный маркетинговый ход, считает президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Основная цель — создать образ дома и сдать номер подороже, то есть в данном случае большую роль играют брендовые составляющие. Мне кажется это достаточно интересный ход. Наверное, он повлияет и на репутацию самой компании, у которой есть такие необычные предложения. Спрос на номера будет, в том числе среди фанатов книг и фильмов — их достаточно много».

В любом случае дом родителей Гарри Поттера, стоящий, по книге Джоан Роулинг, в Годриковой впадине, без арендаторов, скорее всего, не останется. Благодаря фанатам истории о юном волшебнике дверь этого здания считается второй по популярности в Великобритании после двери официальной лондонской резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Но паломничества россиян в британскую деревню Лавенем ожидать не стоит. И связано это отнюдь не с волшебством, а с политикой, считает директор по развитию сервиса OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Если говорить о россиянах, то вряд ли предложение вызовет большой интерес. Большой отпечаток накладывает визовая история, потому что получить разрешение на въезд в Великобританию для россиян — одна из наиболее сложных проблем, поэтому говорить о каком-то ажиотаже, не стоит».

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Кстати, аренда дома родителей Гарри Поттера — не единственное подобное предложение на Airbnb за последнее время. В сентябре, например, на сайте появился замок Хайклер из сериала «Аббатство Даунтон». Правда, приехать туда двоим гостям можно будет только в один день — 26 ноября. К тому же они обязательно должны иметь положительные отзывы на Airbnb и любить сериал «Аббатство Даунтон».

Ранее в США на аукционе было продано редкое издание первой книги саги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Итоговая цена составила 56 тыс. фунтов стерлингов или почти $74 тыс.