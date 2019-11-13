Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

«Мы требуем проверить сведения, которые опубликовал ФБК. В случае подтверждения этих сведений принять решение об отставке»,— сказал господин Круглов в разговоре с «Новой газетой». Он уточнил, что обращение написано на имя президента России, документ отправят завтра.

Другой депутат Мосгордумы Дарья Беседина («Яблоко») уточнила, что вопрос о проверке прокурора не обсуждался на уровне фракции, но она поддерживает своего коллегу. О поддержке господина Круглова рассказал другой член фракции «Яблоко» Евгений Бунимович.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление господина Навального. По его мнению, само назначение господина Попова на должность прокурора Москвы говорит о том, что никаких нарушений не найдено.

Напомним, Алексей Навальный опубликовал материалы о возможном имуществе прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.