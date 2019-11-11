Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Политик Алексей Навальный опубликовал расследование по поводу возможного имущества прокурора Москвы Дениса Попова. У его бывшей жены он обнаружил в собственности гостиницу в Черногории, а у его 79-летней матери — дачу в Подмосковье.

Также господин Навальный в своем расследовании обращает внимание на «московское дело», в ходе которого нескольких участников массовых протестов летом 2019 года обвинили в массовых беспорядках и в применении насилия к представителям власти. Он считает, что прокурор играет в деле одну из ключевых ролей.

В расследовании утверждается, что на бывшую жену прокурора Ирину Попову зарегистрирована фирма Monte Biser в Черногории. Как утверждает господин Навальный, компания была учреждена в 2009 году, когда Поповы еще были в браке. По официальной отчетности, на компанию госпожи Поповой зарегистрировано имущество на €3 млн. Также в расследовании говорится, что у экс-жены прокурора в собственности якобы есть рыболовная база в Астраханской области.

Алексей Навальный отмечает, что в декларации господина Попова за 2009 год эта недвижимость не значилась, а годовой доход семьи составлял 678 500 руб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование Алексея Навального. По его мнению, само назначение господина Попова на должность прокурора Москвы говорит о том, что никаких нарушений не найдено. «Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных. Предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности или во временном пользовании. Эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются»,— сказал господин Песков журналистам.

Денис Попов начал службу в органах прокуратуры в 2000 году. Награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ» и «За безупречную службу», а также именным оружием. Дениса Попова назначили прокурором Москвы в сентябре 2019 года. Ранее он возглавлял надзорное ведомство в Дагестане.