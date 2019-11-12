Facebook представила систему электронных платежей

Facebook запустит систему электронных платежей под названием Facebook Pay, говорится в заявлении на сайте компании. Оценить слугу на этой неделе смогут пользователи соцсетей, проживающие в США.

«Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp»,— сообщила компания.

С помощью платежной системы можно делать покупки в приложениях, приобретать билеты на мероприятия и организовать сбор средств.

Ранее стало известно, что Facebook намерен запустить криптовалюту. Позднее сообщалось, что запуск может не состояться в 2020 году, как планировалось изначально. При этом проект уже покинули семь из 28 компаний, изначально присоединившихся к проекту. Среди них Booking.com, EBay, Stripe, Mastercard, Visa, PayPal и Mercado Pago.

О том, почему от проекта Facebook отказываются партнеры,— в материале “Ъ FM” «Libra теряет поддержку».