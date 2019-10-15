Запуск криптовалюты Facebook в 2020 году может не состояться

Запланированный на 2020 год запуск криптовалюты Libra от Facebook, скорее всего, не состоится, пишет Financial Times. В самой компании отмечают, что сопротивление регуляторов разных стран уже не позволяет с уверенностью говорить о сроках реализации проекта. «Даже если мы будем готовы с технологической точки зрения, наибольшую неопределенность вносит вопрос регулирования,— заявил изданию заместитель председателя Libra Данте Диспарте.— Мы должны получить необходимые разрешения от регуляторов, а эта часть процесса может оказаться неготовой к намеченному сроку».

Кроме того, криптовалюта от социальной сети продолжает стремительно терять своих сторонников. Из 28 компаний, изначально присоединившихся к проекту, уже 7 покинули его. В понедельник о своем выходе из Ассоциации Libra заявил сервис бронирования отелей Booking.com. Ранее проект покинули EBay, Stripe, Mastercard, Visa, PayPal и Mercado Pago.

О том, почему от проекта Facebook отказываются партнеры,— в материале “Ъ FM” «Libra теряет поддержку».

Кирилл Сарханянц