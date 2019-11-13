Ископаемое топливо как опора и угроза

К стартующему сегодня в Бразилии саммиту БРИКС Международный институт устойчивого развития (SIID) подготовил исследование «За пределами ископаемого топлива: фискальный переход в БРИКС», в котором оценил: в 2017 году доходы от производства и потребления ископаемого топлива составили 23,6% общего объема госдоходов в РФ, 17,8% — в Индии, 6,8% — в Бразилии и Южной Африке и 4,2% — в КНР. Оценка для РФ включает 2,3% сборов налогов на потребление ископаемого топлива и 21,3% — от налогообложения производства и дивидендов нефтегазовых компаний. Авторы исследования приводят и объемы субсидирования ископаемого топлива (см. график). В 2017 году, по данным ОЭСР, в РФ такие прямые субсидии и льготы составляли $8 млрд (1,5% доходов консолидированного бюджета). Международное энергетическое агентство, где считают субсидированием и госрегулирование цен на ископаемое топливо и произведенную из него электроэнергию, оценивает объем льгот в $21 млрд (это уже 3,9% доходов консолидированного бюджета).

В 2010 году на саммите G20 РФ обязалась сокращать неэффективные энергосубсидии — они способствуют снижению мировых цен на энергоносители и росту потребления ископаемого топлива, увеличивая экологическую нагрузку и искажая условия конкуренции с нетрадиционной энергетикой. После того как в Аналитическом центре при правительстве и РАН в 2015 году провели соответствующую работу и передали свои расчеты в Белый дом, процесс остановился (см. “Ъ” от 16 ноября 2015 года).

«Отрасль становится менее прибыльной, и производители угля, нефти и газа оказывают все большее давление на власти для получения субсидий»,— поясняет происходящее соавтор исследования Кьель Кюне. Правительства, чьи бюджеты зависят от ископаемого топлива, могут столкнуться с неожиданным дефицитом, если не начнут использовать фискальную политику для перехода к возобновляемой энергетике и снижения социальных рисков. Так, Китай уже использует средства специального промышленного фонда в $14,5 млрд для реструктуризации занятости в угольных регионах страны.

Алексей Шаповалов