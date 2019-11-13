«Сумму» разделили по подстанциям

В Пресненском суде Москвы начался процесс по делу бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова и экс-замгендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, созданном, по версии МВД РФ, братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, а также во многомиллионном мошенничестве со средствами ПАО «ФСК ЕЭС» при строительстве трех подстанций. Вины фигуранты не признают.

Уголовное дело Александра Кабанова и Хачима Эристова, которое является частью масштабного расследования махинаций, совершенных, по версии следственного департамента МВД, организованным преступным сообществом (ОПС), созданным братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, насчитывает 238 томов. За этой горой материалов рассматривающую дело судейскую тройку во главе с председательствующей Еленой Абрамовой присутствовавшим в зале заседаний почти не было видно.

Что такое группа «Сумма» Читать далее

Александру Кабанову, ранее занимавшему должности вице-президента по финансам и экономике инвестиционной компании «Сумма Капитал» (являлась управляющей компанией «Суммы») и финансового директора ОАО «Глобалэлектросервис», и экс-директору по капстроительству последней компании Хачиму Эристову инкриминируются ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 (участие в ОПС с использованием служебного положения) УК РФ. Оба вину не признают, утверждая, что лишь выполняли свои должностные обязанности и ущерба никому не причиняли, напротив, сэкономили серьезные средства на строительстве подстанций. Господин Кабанов в настоящее время содержится под стражей, господин Эристов — под домашним арестом.

В уголовном деле речь идет о контрактах, заключенных ФСК ЕЭС и подрядчиком — ОАО «Глобалэлектросервис» — в 2010–2011 годах (допсоглашения подписывались и позднее) на поставку оборудования при строительстве трех подстанций: «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, «Майя» в Якутии и «Эльгауголь» в Новосибирской области. В значительной степени речь шла о трансформаторах и распределительных системах и агрегатах.

По версии следствия, за счет завышения стоимости поставляемой продукции обвиняемые только на этих трех объектах причинили ФСК ЕЭС ущерб на сумму около 660 млн руб. В целом ущерб по делу составляет примерно 850 млн руб.

Допрошенный в суде в качестве свидетеля обвинения замначальника департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС» Сергей Лисицын рассказал, как были выявлены факты завышения цен на оборудование для подстанций. По его словам, в 2015 году он с коллегами проводил служебную проверку заключенных контрактов на предмет их экономической обоснованности. Как рассказал свидетель, обычно окончательная цена поставляемого товара (в данном случае речь идет о продукции компаний Hyundai и ABB) вычисляется так: к стоимости прошедшего таможню оборудования прибавляются 10% за услуги поставщика, а также расходы на доставку, которые могут достигать 6% от суммы контракта.

Однако проверяющим получить нужные данные долгое время не удавалось: запрашиваемые организации ссылались на коммерческую тайну или то обстоятельство, что в данном случае ФСК ЕЭС не является субъектом внешнеэкономической деятельности.

Однако, рассказал господин Лисицын, по одной из подстанций официальный дилер все-таки предоставил требуемые данные, и участники проверки выяснили, что оборудование компании-заказчику обошлось примерно на 110 млн руб. дороже реальной стоимости. По двум другим подстанциям нужные цифры появились после того, как свою проверку провела служба экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД. После этого представители ФСК ЕЭС написали заявление в правоохранительные органы.

На следующем заседании допрос свидетелей продолжится.

Напомним, расследование «большого» уголовного дела об организованном преступном сообществе (оно насчитывает около тысячи томов) недавно также было завершено. По нему проходят шесть человек. Предполагаемые организаторы преступного сообщества Зиявудин и Магомед Магомедовы с весны прошлого года находятся под стражей. Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования для подстанций, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде и др.— всего в деле девять эпизодов.

Владислав Трифонов