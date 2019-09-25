«Сумма» превысила предельный срок ареста

Мосгорсуд (МГС) продлил до конца декабря срок содержания под стражей владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова, а также экс-главы входящей в холдинг компании «Интэкс» Артура Максидова. Они обвиняются в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств. Ущерб оценивается в 11 млрд руб. В суде защита указывала, что следствие не привело особых обстоятельств, которые требуют содержания фигурантов под стражей свыше предусмотренного законом предельного 18-месячного срока, однако МГС решил, что основания для продления ареста имеются.

Ходатайство следственного департамента МВД о продлении ареста братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также Артуру Максидову рассматривал не районный, как обычно, а Московский городской суд. Дело в том, что по делам об особо тяжких преступлениях предельный срок содержания под стражей составляет 18 месяцев, но при особых обстоятельствах суд субъекта федерации может его продлить.

Что такое группа «Сумма» Читать далее

В суд пришли многочисленные родственники и друзья подследственных, чтобы поддержать их. В небольшой зал всем желающим попасть не удалось. Началось заседание не совсем обычно: один из адвокатов попросил суд на время слушаний выпустить обвиняемых из «аквариума». «Нахождение в стеклянном ящике, где их фотографируют журналисты,— это на потеху публике и унижает достоинство подзащитных»,— пояснил адвокат. Впрочем, судья Андрей Гуров с ним не согласился и просьбу отклонил, отметив, что подследственные находятся «в специальном помещении».

Обосновывая свое ходатайство, представитель следствия привел ряд доводов, которые, впрочем, уже звучали ранее. В частности, он отметил, что у братьев Магомедовых имеется собственный постоянно готовый к вылету самолет, а кроме того, у них и господина Максидова есть за границей счета и недвижимость. Оказавшись вне СИЗО, отметил следователь, обвиняемые могут оказать давление на многочисленных свидетелей, большинство из которых — сотрудники компаний, входящих в «Сумму». Давление может быть и физическим, дал понять следователь, поскольку Магомед Магомедов руководил бойцовым клубом, спортсмены которого, по данным силовиков, осуществляли как охрану братьев, так и силовое сопровождение их бизнеса.

Добавил представитель следственного департамента и новой информации, сообщив, что «в 1993 году Магомедовы привлекались к уголовной ответственности по статьям о незаконном лишении свободы способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождающимся нанесением физических страданий (ч. 2 ст. 126 УК РСФСР), и вымогательстве (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР)».

Представитель МВД также сообщил, что срок следствия продлен до января следующего года, а фигурантам еще нужно ознакомиться с большим объемом уголовного дела. Эта процедура затягивается, отметил следователь, во многом из-за большого количества адвокатов у фигурантов расследования (у шести фигурантов в общей сложности около четырех десятков защитников). Он попросил суд приобщить к материалам дела график ознакомления с материалами дела, рассчитанный на то, что оно завершится в декабре. Свой вариант графика предложила и защита. Адвокаты указывали, что реальный объем дела намного превышает указанные следствием несколько десятков томов. С учетом того что большинство материалов отпечатаны с двух сторон листов, а также прилагаются детальные распечатки экспертиз, на самом деле объем дела, сказал один из адвокатов, равен более чем 700 томам. Суд приобщил оба графика.

Адвокаты настаивали, что следствие не привело ни одного довода, который оправдывал бы продление срока ареста свыше 18 месяцев. Адвокат Александр Гофштейн отметил, что многие утверждения следствия ничем не подтверждены.

Так, сказал он, нет доказательств наличия у обвиняемых заграничной недвижимости. Кроме того, найденные при обыске у Магомеда Магомедова пистолеты (они стали поводом для предъявления обвинения в незаконном хранении оружия) имеют законное происхождение, чему есть документальные подтверждения (один, в частности,— наградной от президента Абхазии).

Оперативные материалы, которыми следователь подтверждает намерение подследственных скрыться, отметил адвокат Гофштейн,— полуторагодичной давности, на них просто меняются даты. Наконец, подчеркнул адвокат, если исходить из версии следствия, то братья Магомедовы руководили ОПС в то время, когда получали за свою деятельность награды и грамоты, в том числе от президента страны и патриарха.

Сам Магомед Магомедов напомнил, что Верховный суд снял претензии к «Сумме» по строительству стадиона в Калининграде (один из эпизодов дела), а все другие объекты, фигурирующие в материалах расследования, сданы и эксплуатируются. Бизнесмен также отметил, что все средства, полученные группой компаний, возвращены, а суды приняли решения о компенсациях «Сумме» на 3,8 млрд руб., однако эти факты следствие не учитывает. Наличие в деле статьи об организованном преступном сообществе господин Магомедов назвал «правовой неграмотностью». Что касается старого дела о вымогательстве, то бизнесмен напомнил, что оно было прекращено, фигуранты оправданы, а прокуратура перед ними извинилась.

Защита и бизнесмены просили о домашнем аресте, причем один из адвокатов Магомеда Магомедова предложил внести из своих личных средств залог за бизнесмена в размере 10 млн руб. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил всех троих обвиняемых под арестом до 30 декабря.

Напомним, братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируются незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). В конце августа следственные действия по делу были завершены — бизнесмены с адвокатами приступили к ознакомлению с материалами расследования.

В деле девять эпизодов хищений на общую сумму 11 млрд руб. В частности, речь идет о преступлениях, совершенных при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона «Балтика» в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, реконструкции калининградского аэропорта Храброво и др.

По делу проходят Артур Максидов, экс-гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, экс-начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов и гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров.

Алексей Соковнин