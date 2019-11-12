Фигуранту «московского дела» Чирцову продлили арест до 30 апреля

Судья Тверского суда Елена Булгакова оставила под стражей до 30 апреля участника несанкционированной протестной акции 27 июля в Москве Никиту Чирцова. Судья сочла, что основания для меры пресечения не изменились. Заседание по делу было перенесено на 5 декабря в связи с ходатайством прокуратуры об обеспечении технической возможности для просмотра видео задержания.

«Находясь на свободе, может скрыться (из-за того, что пребывал в Минске после возбуждения уголовного дела.— “Ъ”). Суд оставляет меру пресечения без изменения и устанавливает срок содержания под стражей до 30 апреля 2020 года»,— сказала госпожа Булгакова в ходе судебного заседания.

На заседании помощник тверского межрайонного прокурора Москвы попросил продлить меру пресечения «на срок рассмотрения уголовного дела в суде до шести месяцев» в связи с поступлением дела в суд. Адвокат господина Чирцова Александр Борков просил изменить меру пресечения. «Чирцов не может повлиять на материалы дела, потерпевшего и свидетелей. Возможно избрать меру, не связанную с изоляцией от общества»,— утверждал он.

Поддержать господина Чирцова на заседание пришли активист движения «Бессрочка» Ольга Мисик и бывший фигурант дела о массовых беспорядках Владислав Барабанов.

Никита Чирцов обвиняется в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, во время несанкционированной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского в грудь и плечо. После акции 27 июля господина Чирцова оштрафовали на 12 тыс. руб. за нарушение порядка при проведении митинга. Потом фигурант, который, по версии защиты, не знал об уголовном деле, улетел в Минск, но был объявлен в розыск и задержан белорусскими милиционерами. Басманный суд Москвы арестовал Никиту Чирцова до 27 января.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

Подробнее об акции 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.

Владимир Хейфец