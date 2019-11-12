«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый. Перевозчик назвал допущенные мужчиной нарушения грубыми и также аннулировал все накопленные пассажиром бонусные мили. По данным Telegram-канала Baza, мужчина больше десяти лет летал «Аэрофлотом» и имел 400 тыс. миль.

О проблемах с перевозкой кота 6 ноября сообщил на своей странице в Facebook Михаил Галин. Инцидент произошел перед рейсом Москва—Владивосток в аэропорту Шереметьево, куда мужчина прилетел из Риги. По его словам, контрольное взвешивание показало, что его кот Виктор отъелся «до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг». По правилам «Аэрофлота», если животное вместе с перевозкой весит более 8 кг, его надо везти в багажном отсеке. Сотрудница аэропорта взять кота в салон не разрешила. «На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала что у нее правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолета она не собирается»,— рассказал владелец животного.

Мужчина сдавать питомца отказался и снялся с рейса. Господин Галин решил найти «похожего кота меньшей физической массы», о чем и написал в Facebook. Кот был найден, и мужчина купил себе билет за бонусные баллы в бизнес-классе на следующий день. «Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно: весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета»,— сообщил он. Во Владивосток мужчина улетел уже со своим котом.

Узнав о случившемся, «Аэрофлот» провел служебное расследование. «Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту»,— заявили агентству «Москва» в пресс-службе перевозчика.

Кот Виктор Фото: facebook.com/mikhail.galin.7

«Аэрофлот» отметил, что мужчина «умышленно нарушил правила», что подтвердила запись с камер видеонаблюдения. В компании пояснили, что придерживаются «строгой дисциплины» на всех этапах полета. «"Аэрофлот" принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт»,— добавили в пресс-службе.

Это не первый случай, когда авиакомпания лишает своих клиентов привилегий. В феврале председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» после того, как авиаперевозчик лишил его платинового статуса и накопленных миль. Компания утверждала, что господин Алешковский нарушил правила участия в бонусной программе, опубликовав в Twitter пост с оскорблением гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Аэрофлот" лишил клиента "платинового" статуса из-за твита о директоре компании».