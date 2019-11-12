Кремль о предложении Назарбаева: Путин не хочет «встречи ради встречи» с Зеленским

Российские власти признательны бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предложение провести в Казахстане встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Путин не против подобной встречи, но к ней нужно тщательно подготовиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что наладить отношения двух стран «невозможно без взаимности со стороны Киева».

По словам представителя Кремля, президент России «является сторонником реанимации отношений» с Украиной и их «возвращения в нормальное русло». «Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что "встреча ради встречи" принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас российская сторона концентрируется на подготовке к саммиту в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Для его проведения должны быть выполнены все обязательства, согласованные Трехсторонней контактной группой (ТКГ) на встрече в Минске 29 октября, подчеркнул Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение (сил.— “Ъ”), которое происходит в (селах.— “Ъ”) Золотом и Петровском, и считаем, что вот это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате"»,— сообщил представитель Кремля. Он уточнил, что пока никаких конкретных дат проведения саммита нет.

Нурсултан Назарбаев утверждает, что Владимир Зеленский согласился на личную встречу с Владимиром Путиным. Президент Украины и ранее выражал заинтересованность во встрече, но при этом допускал, что, скорее всего, впервые лидеры двух стран встретятся в рамках «нормандского формата». Одним из условий проведения четырехстороннего саммита было разведение сил в Донбассе.

О перспективах встречи в «нормандском формате» читайте в публикации “Ъ” «Развод в Петровском завершают стрельбой».