В Курултай Башкирии внесен проект поправок в закон о митингах

Два депутата Курултая Башкирии — Дмитрий Чувилин и Ильгам Галин (оба — КПРФ) — внесли в парламент проект поправок в республиканский закон о местах проведения публичных мероприятий. В обосновании проекта они указывают, что последняя версия республиканского закона, принятая депутатами сразу в трех чтениях в июне текущего года, противоречит Конституции РФ, и парламент, внеся эти поправки, превысил полномочия.

Напомним, что в июне башкирские депутаты расширили список мест, где запрещено проводить публичные мероприятия. В перечень помимо территорий в радиусе 50 м от органов власти, 100 м от учреждений здравоохранения, 200 м от вокзалов и аэропортов, спортплощадок и придомовых территорий были добавлены территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного назначения, аллеи, сады, парки и скверы, земли частной собственности и в целом все «территории, не приспособленные для проведения собраний граждан». Против поправок тогда выступили только депутаты фракций ЛДПР и «Справедливой России».

Дмитрий Чувилин и Ильгам Галин в проекте отмечают, что июньские поправки в закон, утвержденные главой региона Радием Хабировым, создали по сути «непреодолимый барьер для реализации на территории республики права на свободу мирных собраний» вблизи любых органов власти и любых республиканских госучреждений. Такое законодательное регулирование, отмечают депутаты, противоречит ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Они также ссылаются на постановление Конституционного суда РФ, принятое 1 ноября 2019 года.

В проекте поправок депутаты предлагают исключить из закона большую часть запретов, в том числе на проведение митингов у зданий органов власти и местного самоуправления, на придомовых и неприспособленных для этого территориях. При этом они предлагают сохранить запрет на митинги на территориях организаций здравоохранения, отдыха, соцобслуживания, территориях природоохранного, историко-культурного, рекреационного назначения, а также на расстоянии 200 м от аэропортов и вокзалов.

Ирина Самойлова

Как башкирские депутаты ужесточали закон о митингах подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Протест гонят из парков и скверов».