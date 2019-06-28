Курултай Башкирии принял поправки, ужесточающие проведение митингов, сразу в трех чтениях

Депутаты Курултая Башкирии сегодня на заседании сразу в трех чтениях приняли поправки в региональный закон «О местах проведения публичных мероприятий», вводящие новые запреты в правила проведения демонстраций, митингов и шествий.

Депутаты дополнили статью 10 закона, в которой перечислен список мест, где запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. К существующему перечню таких мест добавились территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного назначения, аллеи, сады, парки и скверы, земли частной собственности, если владелец не дал письменное согласие на проведение акции. Кроме того, в перечень предлагалось внести новый пункт о том, что митинги запрещаются в целом на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан». Критерии, по которым территории будут отнесены к этой категории, должно установить правительство республики.

Вице-спикер Рустам Ишмухаметов заявил, что фракция «Единой России» поддержит законопроект сразу в трех чтениях. Представители ЛДПР и «Справедливой России» были против принятия поправок. Руководитель фракции ЛДПР Вячеслав Рябов заявил, что «люди выходят на митинги и пикеты не от хорошей жизни». «Что касается трех мест в Уфе (где разрешено проводить митинги — “Ъ-Уфа”), то они находятся далеко друг от друга и неудобны», - сказал он. Депутата перебил спикер Курултая Константин Толкачев. «Вы были депутатом горсовета, надо было там решать этот вопрос», — сказал он. Вячеслав Рябов повторил, что фракция ЛДПР не поддержит законопроект. Лидер фракции «справоросов» Юрий Игнатьев напомнил, что в прошлом году общественники просили депутатов смягчить региональный закон о митингах. «А мы его наоборот ужесточаем. Наша фракция считает, что это неправильно, надо давать людям возможность самовыражаться», — сказал он. Глава фракции КПРФ Юнир Кутлугужин сообщил, что коммунисты разошлись во взглядах на законопроект, но большинством решено было его поддержать. Впрочем, он предложил не принимать поправки сразу в трех чтениях, а отложить их рассмотрение на осеннюю сессию, чтобы было время на внесение изменений.

Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин призвал всех депутатов голосовать против принятия законопроекта. «Специально отведенные места, в которых, в случае принятия законопроекта, можно будет проводить митинги и пикеты, фактически запрещают проведения демонстраций и шествий. Публичное мероприятие — это форма выражения мнения по тем проблемам, которые у нас существуют. Мы что идеальные, мы не хотим услышать, какие у нас проблемы в республике?», — выступил он.

Голосование по проекту отличалось в первом и втором чтениях. В первом чтении проект поддержали 73 депутата из 101, во втором и окончательном — 63 депутата.

Перед началом заседания Дмитрий Чувилин предложил исключить законопроект из повестки. По его словам, он не готов к рассмотрению, так как не прошел обсуждение в комитете по аграрным вопросам, хотя в нем идет речь о запрете проводить акции возле памятников природы. Председатель комитета по местному самоуправлению, развитию гражданского общества и СМИ, внесшего законопроект, Сергей Афонин заявил, что не понимает «причем тут комитет по аграрным вопросам». Он заявил, что его комитет дважды обсуждал этот законопроект, в том числе сегодня утром. Между тем, сегодня на внеочередном заседании комитета проект не обсуждали. По данным “Ъ-Уфа”, это было сделано заочно в форме опроса по электронной почте и телефону. Константин Толкачев предложил проголосовать за предложение Дмитрия Чувилина. С небольшим перевесом (56 голосов из 101) проект решено было внести в повестку дня. 14 депутатов проголосовали против, 9 воздержались, 22 не голосовали.

Перед заседанием у здания Курултая был развернут одиночный пикет коммуниста Альберта Рахматуллина. На его плакате было написано «Запретите митинги — выйдем с вилами!». К пикетчику подходили сотрудники полиции, но нарушений в его действиях не нашли.

Дарья Кучеренко