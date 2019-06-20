Протест гонят из парков и скверов

В парламент Башкирии внесен проект поправок в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан», предусматривающий новые ограничения для организаторов протестных акций. Депутатам предложено расширить перечень мест, где запрещаются митинги, добавив в него природоохраняемые территории, парки и скверы. Кроме того, предлагается запретить протестные акции в любых местах, «неприспособленных для проведения собраний граждан». Авторство проекта по иронии судьбы приписывают членам комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, которым управляет экс-министр ЖКХ Сергей Афонин. Однако опрошенные „Ъ“ депутаты этого комитета признались, что с идеей таких поправок не обращались, их спустили «сверху, из правительства».

Власти Башкирии готовят новые ужесточения в законодательство, регламентирующее правила проведения мирных митингов, собраний и шествий, гарантированных Конституцией. В Курултай внесен проект поправок в закон «О местах проведения публичных мероприятий в Республике Башкортостан». Депутатам проект был разослан вчера. Разработчиком поправок в материалах указан комитет по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, которым руководит экс-министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Афонин.

Комитет предлагает расширить 10-ю статью закона, устанавливающую места, запрещенные для проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций. В настоящее время митинги запрещено проводить на территории организаций образования, здравоохранения, санаторно-курортных и социальных учреждений и в радиусе 100 м от них, на придомовых территориях, автостоянках, детских и спортивных площадках, на территориях дач и садов, в радиусе 50 м от зданий органов власти и в радиусе 200 м от аэропортов и вокзалов. Депутаты предлагают добавить в этот перечень также территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного назначения, а кроме того, аллеи, сады, парки и скверы, частные земли, где собственник не дал письменное согласие на митинг. Наконец, в перечень предлагается внести пункт о том, что митинги запрещаются в целом на «территориях, не приспособленных для проведения собраний граждан». Критерии, по которым территории будут отнесены к этой категории, должно установить правительство Башкирии.

Из обоснования поправок следует, что на перечень специально отведенных для митингов мест, который уже утвержден правительством, новые ограничения распространяться не будут. Напомним, что, например, в Уфе к специально отведенным местам для проведения публичных мероприятий отнесены четыре: площадь в сквере «Волна» в Затоне, площадь перед Дворцом спорта, площадь у ДК «Химик» и площадь у фонтана в районе улиц Таллинской-Мусоргского-Юматовской в Деме). Единственная площадка в административном центре — у Дома профсоюзов — была исключена из перечня в 2017 году.

В обосновании проекта отмечается, что поправки направлены на «дальнейшее совершенствование законодательства в сфере проведения публичных мероприятий с учетом правоприменительной практики», «обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья, общественного порядка и безопасности граждан». Сергей Афонин отмечает в обосновании, что принятие новой редакции закона позволит проводить митинги в местах, которые «наиболее полно отвечают природе и предназначению публичных мероприятий».

От дополнительных комментариев председатель комитета вчера отказался, порекомендовав дождаться официального пресс-релиза парламента. Релиз практически полностью повторяет текст обоснования поправок.

Опрошенные „Ъ“ депутаты комитета по местному самоуправлению заявили, что разработчиками поправок они не были. По их данным, текст спустили «сверху, из правительства» (такая практика часто используется в Курултае при внесении непопулярных проектов). Заместитель председателя комитета Айгуль Гареева заявила, что персонального разработчика у законопроекта нет, «это была коллегиальная работа». Отметим, что в отличие от Госдумы указание авторов законодательной инициативы в Курултае Башкирии не является обязательным. Вероятнее всего, депутаты рассмотрят проект в первом чтении 28 июня: на этот же день запланировано заседание парламента.

Депутат от КПРФ Дмитрий Чувилин отмечает, что хотя проект «преподносится как инициатива комитета, в нем заметен элемент госполитики». «Никаких предпосылок для внесения такого закона не было: не помню, чтобы кто-то жаловался на митинги в природоохранных зонах или скверах и парках. Цель проекта явно состоит в том, чтобы максимально ограничить число мест, где возможны протестные акции, а властям облегчить отказы в согласовании»,— отметил депутат.

«Нам и так не согласовывают мероприятия, поэтому для нас ничего не поменяется,— отметила координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева.— Башкирский закон о митингах гораздо жестче федерального, а новые поправки — они просто из феодального общества. Но мы как выходили, так и будем выходить на акции».

Активист движения «Башкорт» Руслан Габбасов уверен, что власти форсируют принятие поправок к выборам главы республики. «Протестные настроения у населения растут. Наше движение в конце июня готовит йыйын (сход) возле шиханов, в том числе против разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией. Наверное, власти боятся усиления протеста. По крайней мере на въезде и выезде с Куштау уже стоят бетонные плиты, чтобы машины не могли проехать»,— отметил активист.

Юрист Дмитрий Шарафутдинов обращает внимание на то, что пункт о возможности запрета митинга в любом месте, не приспособленном для проведения собраний граждан, допускает расширительное толкование. «Как говорили основатели российской Конституции, закон должен быть прямым, как палка, без загогулин и двусмысленностей, создающих широкое поле для его трактования. Эта норма позволяет властям найти новые поводы для отказов в согласовании протестных акций. На мой взгляд, это прямая дорога в Конституционный суд России»,— заключил юрист.

Наталья Павлова, Дарья Кучеренко