Google следит за здоровьем американцев

Google тайно получала записи миллионов пациентов из 21 штата США от медицинской организации Ascension («Вознесение»), сообщает The Wall Street Journal (WSJ). В компании подтвердили существование сделки под кодовым названием «Проект Соловей» и заявили, что она не нарушает законодательства.

Американская корпорация Google получала лабораторные результаты, диагнозы врачей и записи о госпитализации, а также полные истории болезней с именами пациентов и датами рождения от медицинской организации Ascension. По данным WSJ, проект был запущен в 2018 году, к информации могли иметь доступ свыше 150 сотрудников Google. Данные собирались втайне как от пациентов, так и медперсонала.

Google в ответ заявила, что это стандартная практика для индустрии, когда поставщик медицинских услуг делится данными о здоровье пациентов с технологичной компанией. Для этого, пояснили в Google, заключается соглашение, которое позволяет разрабатывать инструменты для медицинских компаний, используя личные данные пациентов. Уведомлять об этом больных необязательно.

Представитель Google сообщил The Verge, что единственной целью соглашения является предоставление услуг Ascension и что об этом не было объявлено, так как проект находился на ранних стадиях.

Ascension — это католическая медицинская организация, включающая более 2,6 тыс. больниц и других медучреждений в 21 штате США. Компания называет себя «религиозной организацией здравоохранения, занимающейся инновациями в области ухода за пациентами».

По информации WSJ, Google использует данные Ascension для создания приложения, которое будет заботиться о здоровье пациента, используя «продвинутый искусственный интеллект и машинное обучение».

Forbes сообщил, что, согласно договору между компаниями, Ascension загружает собранные данные о пациентах в облачный сервис Google Cloud. С помощью этой системы больницы Ascension могут использовать инструмент под названием «Поиск пациентов», чтобы открывать отдельные страницы больных, которые содержат полную информацию о пациенте, включая заметки о его проблемах со здоровьем, результаты анализов и назначенные лекарства.

Google уже некоторое время занимается проблемами здоровья. В прошлом году компания наняла специалиста для руководства всеми инициативами в сфере здравоохранения и тогда же анонсировала поглощение подразделения компании по разработке искусственного интеллекта DeepMind Health.

Google уже обвиняли в несанкционированном доступе к сотням тысяч записей пациентов через медицинский центр Чикагского университета. Тогда Google объявила, что заключила соглашение с центром в 2017 году для разработки инструмента с машинным обучением, который мог бы точно прогнозировать медицинские события, например, будут ли пациенты госпитализированы, как долго они будут в больнице, ухудшится ли их здоровье и др.

В пресс-релизе Ascension, выпущенном после статьи WSJ, сказано, что целью сотрудничества с Google было «оптимизировать здоровье и благополучие индивидуальных пациентов и коллективов». Компания также сказала, что вся работа соответствует требованиями HIPAA (Акту о мобильности и подотчетности медицинского страхования.— “Ъ”), хорошо защищена и соблюдает строгие требования Ascension к обработке данных.

Google также опубликовала пост в блоге о том, что данные Ascension не могут быть использованы ни для каких других целей, кроме как предоставления услуг в соответствии с соглашением между компаниями, а информация о пациентах не может и не будет объединяться с любыми другими данными пользователей сервисов Google.

Евгений Федуненко