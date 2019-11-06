Apple и Facebook занялись жилищным строительством

С начала года технологические компании объявили о намерении инвестировать $5 млрд в строительство доступного жилья в США. Этот шаг свидетельствует о том, что корпорации все чаще берут на себя функции, обычно присущие государству. Критики считают, что такие инвестиции — лишь рекламный ход, и проблему с жильем они не решат.

На этой неделе корпорация Apple объявила, что инвестирует $2,5 млрд в фонды, занимающиеся строительством доступного жилья в густонаселенной области вокруг залива Сан-Франциско, которая в последние годы столкнулась с серьезным жилищным кризисом. Apple создаст собственный фонд на $1 млрд, который займется строительством, выделит землю стоимостью $300 млн и инвестирует $1,2 млрд в другие сходные фонды, в том числе в фонд для поддержки покупателей первого жилья в ипотеку.

«Еще до того, как мир узнал о Кремниевой долине, а мы стали носить технологии в карманах, Apple назвала этот регион своим домом. Мы чувствуем ответственность за то, чтобы он оставался процветающим местом, где люди могут жить, заводить семью и вносить свой вклад в жизнь сообщества»,— заявил генеральный директор корпорации Тим Кук.

Позиция Apple не является чем-то необычным для технологических компаний. Многие из них строят жилье и вкладывают средства в местную инфраструктуру, то есть берут на себя функции, традиционно выполняемые государством. Схожим образом промышленные магнаты XIX века строили жилье для рабочих своих предприятий, создавали библиотеки, детские сады, школы и больницы.

Часто технологические корпорации берут на себя именно строительство доступного жилья. Причем не для своих сотрудников, обычно высокооплачиваемых, а для других жителей. Так, Apple упоминает «учителей, пожарных, сотрудников экстренных служб и сферы обслуживания».

Критики считают, что ответственность за жилищный кризис в таких районах, как Кремниевая долина, в значительной степени лежит на самих технологических компаниях, так как их высокооплачиваемые сотрудники вытесняют обычных жителей.

В этом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал местные компании обратить внимание на жилищные проблемы региона и создать «план Маршалла» по борьбе с жилищным кризисом и ростом числа бездомных. По данным организации Up for Growth, для удовлетворения спроса на жилье в период с 2000 по 2015 год в Калифорнии необходимо было построить 3,4 млн домов, чего сделано не было.

Facebook в январе также объявила о создании фонда, который будет финансировать строительство доступного жилья в области вокруг залива Сан-Франциско. Фонд собирается для этих целей привлечь $500 млн. В октябре корпорация пообещала инвестировать еще $1 млрд в строительство доступного жилья в Калифорнии. Предполагается, что оно будет строиться на землях, принадлежащих государству. Microsoft также в этом году заявила о намерении инвестировать $500 млн в строительство доступного жилья в Сиэтле, где находится ее штаб-квартира. В июне Google объявила о намерении инвестировать $1 млрд в строительство жилья вокруг залива Сан-Франциско.

После того как Apple заявила о своих инвестициях, сумма, выделенная технологическими корпорациями на решение жилищного кризиса, достигла $5 млрд. Тем не менее критики считают, что это не решит проблему.

«Если кто-то приходит и говорит: "Эй, я богатый человек, я хочу дать $500 млн на доступное жилье", все считают, что это здорово, до тех пор пока не посчитают, на что этого хватит»,— отмечает Грегг Колберн, преподаватель Вашингтонского университета, занимающийся изучением вопросов недвижимости.

По словам господина Колберна, при стоимости одной жилой единицы от $250 тыс. до $350 тыс. оказывается, что $500 млн хватит лишь на создание 2 тыс. домов или квартир при потребности в сотни тысяч и миллионы.

Корпорации критикуют и за то, что, инвестируя в жилье, они пытаются уклониться от налогов как в США, так и за рубежом.

«Это дальнейшая капитуляция государственного сектора в пользу частного»,— считает преподаватель урбанистики и городского планирования нью-йоркского Колледжа Хантера Мэттью Гордон Лейснер. По его мнению, такого рода обязательства «намного проще, чем повышение налогов», кроме того, они улучшают отношения компаний с обществом.

Яна Рождественская