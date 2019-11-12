Сторонники Моралеса организовали марш на Ла-Пас

Сторонники ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса начали марш на фактическую столицу страны Ла-Пас. Это происходит на фоне опасений, высказанных оппозиционным лидером Карлосом Месой, передает AFP. Он заявил, что опасается атаки на свой дом.

Демонстрация началась из Эль-Альто — пригорода Ла-Паса. Магазины в этом районе были закрыты, а господин Меса призвал полицию оградить его дом от «жестокой толпы».

Господин Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Она произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил Эво Моралес. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли к второму заместителю председателя Сената Жанин Аньес.

Об отставке — в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».