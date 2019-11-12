Мексика предоставит убежище Моралесу

Министерство иностранных дел Мексики объявило, что предоставит убежище бывшему президенту Эво Моралесу. В случае, если он его попросит, Мексика пойдет ему на встречу, передает AP. В понедельник глава МИДа Марсело Эбрард заявил, что господин Моралес запросил убежище.

Эво Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Она произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя Сената Жанин Аньес.

Об отставке — в материале “Ъ” «"Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"».