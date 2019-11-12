Голливуду подняли выплаты

Судебные тяжбы с Российским авторским обществом (РАО) по поводу выплат американским композиторам пока не помогают улучшить положение российских кинотеатров. Суд обязал один из них по встречному иску РАО заключить договор с обществом на еще более жестких условиях, чем раньше, с выплатами по максимальной ставке 3% кассовых сборов. Давление на суд могло оказать привлечение к делу Минкульта, не исключают юристы.

РАО выдвинуло встречные иски к ООО ИФГ, ООО «Вега-кино» и ООО «Синема 63», управляющим в совокупности семью кинотеатрами в Москве, Тольятти и Йошкар-Оле, следует из картотеки суда. Как сообщал “Ъ” 8 августа, эти компании требуют от РАО заключить договор об отчислениях в пользу авторов музыки не по типовому образцу, а на своих условиях. В частности, они просят исключить выплаты авторам произведений, признанных общественным достоянием, а также авторам музыки к американским фильмам, правами на которую в США, как правило, распоряжаются киностудии.

Во встречных исках (есть у “Ъ”) РАО требует обязать кинотеатры заключить договоры на условиях авторского общества, причем по максимальной ставке 3%, установленной постановлением правительства от 1994 года, так как компании выражают «прямое недоверие типовым условиям договора». Встречный иск к «Синема 63» удовлетворен 6 ноября, заседание по иску к «Вега-кино» состоится 12 ноября, по иску к ИФГ — 17 декабря. Ко всем трем искам по ходатайству РАО суд в качестве третьего лица привлек Минкульт.

Все три компании входят в Ассоциацию владельцев кинотеатров (АВК), которая координирует их действия в суде. «Синема 63» пока не намерено подписывать договор на условиях РАО и будет обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, сообщила “Ъ” представитель членов АВК в суде Юлия Дунаева. Для несетевых кинотеатров авторским советом РАО предусмотрена ставка от 0,7% до 1,2%, отмечает она. «Решение суда мы считаем абсолютно незаконным. Права требовать понуждения пользователей к заключению договора у РАО нет. В то же время РАО, являясь единственной аккредитованной организацией, то есть занимая по сути монопольное положение, обязано заключить договор, если с таким требованием обратился пользователь»,— настаивает она. Госпожа Дунаева также уверена, что при подаче встречного иска РАО не был соблюден досудебный порядок, а привлечение к делам Минкульта считает неуместным, так как министерство не имеет прямого отношения к договорам между РАО и кинотеатрами.

В пресс-службах РАО и Минкульта на запрос “Ъ” оперативно не ответили. Ранее в РАО называли требования кинотеатров о снижении ставки несправедливыми и указывали, что выплаты рассчитываются в процентном соотношении от валового сбора фильмов, что соответствует мировой практике и российским законам. За 2018 год с кинотеатров в пользу авторов собрано 336,5 млн руб., за первое полугодие 2019 года — 234 млн руб. В других странах РАО заключает договоры о взаимном представительстве с аналогичными структурами, например в США это ASCAP и BMI.

В отзыве в рамках дела (есть у “Ъ”) Минкульт указывает, что право на вознаграждение, предусмотренное Гражданским кодексом, признается в России за авторами-иностранцами любой из стран—участниц Бернской конвенции (США присоединились к ней в 1989 году), «даже если национальным законодательством этих стран указанное право на вознаграждение не предусмотрено».

Ранее Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял несколько нетипичных решений в подобных делах, в частности решив, что «Премьер-зал "Юго-Западный"» в Екатеринбурге может не выплачивать отчисления в пользу американских композиторов, сообщал “Ъ” 30 июля. Таким образом, СИП на практике закрепил разъяснения пленума Верховного суда России от 23 апреля, согласно которым «кинотеатры вправе требовать рассмотреть предложенные условия через суд, а РАО не вправе отказать в заключении договора», подчеркивает партнер «Юста Аура» Евгений Дедков, представлявший кинотеатры «Премьер-зала» в делах с РАО. По его прогнозу, встречные иски РАО к ИФГ и «Вега-кино» также будут удовлетворены, учитывая, что привлечение Минкульта «как некой экспертной организации и авторитета государственной власти могло оказать давление на суд», но последующие инстанции все равно могут встать на сторону кинотеатров.

Валерия Лебедева