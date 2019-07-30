Голливудских композиторов наказали рублем

Суд по интеллектуальным правам (СИП) решил, что американская норма, согласно которой права на музыку к фильмам, как правило, принадлежат киностудиям, позволяет кинотеатру в Екатеринбурге не выплачивать отчисления в пользу авторов. Юристы кинотеатра уверены, что решение заметно повысит шансы и других участников рынка выигрывать подобные дела. Но в Российском авторском обществе (РАО) считают, что точку в вопросе может поставить только Верховный суд.

Кассационная инстанция СИП отказала в жалобе РАО по иску к владельцу екатеринбургского кинотеатра «Премьер-зал "Юго-Западный"» Евгению Елесину, следует из решения, опубликованного в картотеке арбитража 27 июля. РАО пыталось взыскать 340 тыс. руб. отчислений в пользу авторов саундтреков фильмов, которые прокатывались в 2015 году, в том числе американских — «Мстители: Эра Альтрона», «Миньоны» и др. Суд указал, что композиторы американских фильмов по законам США фактически не являются авторами, а все права на музыку принадлежат юридическим лицам — киностудиям, которые владеют правами на весь фильм в целом.

«Мы с 2001 года пытались донести до судов, что нас беспокоит непрозрачное взыскание авторских отчислений в пользу американских композиторов. Это решение дает больше шансов кинотеатрам в спорах с РАО, но РАО продолжит отстаивать позиции, точка еще не поставлена»,— заявил “Ъ” гендиректор сети «Премьер-зал» (включает 336 кинотеатров с 449 залами, включая франшизы, по данным «Невафильм Research» на 1 июля) Владимир Петелин.

РАО, как правило, выигрывает подобные дела. Максимальная ставка по отчислениям авторам музыки для фильмов установлена постановлением правительства от 1994 года — 3% от сборов. Но с большинством кинотеатров РАО заключает отдельные договоры по льготным ставкам — так, киносетям, по словам участников рынка, предлагается платить 1,5%.

Все суды, которые сейчас идут по подобным делам, а их около 30–40, должны будут учитывать постановление СИП, а значит, у кинотеатров больше шансов выигрывать дела, уверен управляющий партнер фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков, представлявший интересы кинотеатра. «Много лет рынок платил РАО за голливудские саундтреки, но сейчас доказано, что нет правовых оснований требовать эти отчисления»,— заявил он.

По мнению господина Дедкова, теперь «стоит проверить действия руководителей и юристов РАО на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ,— РАО могло вводить кинотеатры в заблуждение, принуждая перечислять авторское вознаграждение в виде процента с выручки от проката кинопродукции Голливуда».

Ранее СИП оставил без удовлетворения еще две кассационные жалобы РАО к кинотеатрам по делу о саундтреках — против ООО «Киномир», управляющего кинотеатрами «Знамя» и «Заря» сети «Премьер-зал» (“Ъ” сообщал об этом деле 3 июля), и ЕМУП «Кинотеатр "Салют"» в Екатеринбурге.

Несмотря на одинаковый результат, новое решение СИП — прямое противоречие собственной практике, в том числе по искам к «Киномиру» и «Салюту», отмечает омбудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов: в том случае суд не согласился, что авторство надо определять по нормам страны происхождения произведения. «Так что никакого единообразия нет даже по самым ключевым моментам. Навести порядок тут сможет либо Верховный, либо Конституционный суд»,— считает он. Кроме того, сам по себе вывод о том, что автором по американскому праву является студия, едва ли может объяснить вывод СИП о том, что удовлетворять требования РАО не нужно — российский Гражданский кодекс не содержит оснований для такого отказа, уверен Анатолий Семенов. Отказ РАО по делу на самом деле был вызван неправильной конструкцией иска — общество требовало присудить выплату себе, а не авторам, подчеркивает он.

РАО планирует оспаривать решение, используя те же аргументы, которые ранее признавались судами, заявила “Ъ” заместитель руководителя управления сбора вознаграждения по правовым вопросам общества Наталья Полианчик. «Среди судей СИП существуют диаметрально разные мнения по вопросу признания прав авторства и действия норм международных конвенций на территории России. К сожалению, СИП не может дать окончательного понимания в этом вопросе, необходимо вмешательство более высокой судебной инстанции, то есть Верховного суда»,— настаивает она. Вознаграждение за использование музыки может быть выплачено не только автору, но и юридическому лицу, к которому от автора перешло право, добавила госпожа Полианчик.

Участники кинорынка пока следят за судебной практикой. «Мы воздерживаемся от скоропалительных решений»,— отметил директор юридического департамента «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула кино») Иван Токмаков, но добавил, что киносеть будет обсуждать возможность изменить условия действующего договора с РАО.

Валерия Лебедева