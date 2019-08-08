Кинотеатры усомнились в авторстве

Несколько членов Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) попытаются через суд заставить Российское авторское общество (РАО) заключить с ними договор на новых условиях. В частности, они требуют исключить из него выплаты в пользу композиторов американских фильмов, обоснованность которых ранее поставил под сомнение Суд по интеллектуальным правам (СИП). В РАО считают предложенные условия несправедливыми, настаивая, что действующие сборы соответствуют мировой практике.

В конце июля ООО ИФГ (Москва), ООО «Вега-кино» (Тольятти) и ООО «Синема 63» (Йошкар-Ола), управляющие в совокупности семью кинотеатрами, подали иски к РАО, следует из картотеки арбитража. Все три заявления (есть у “Ъ”) содержат требование к РАО заключить договор об отчислениях в пользу авторов музыки не по типовому образцу, а на предложенных кинотеатрами условиях. Компании в июне отправили в РАО проект договора, но ответа не получили, хотя по Гражданскому кодексу он должен быть дан в течение 30 дней, говорится в исках.

Действия истцов координирует АВК, в которую они входят, сообщил “Ъ” глава рабочей группы ассоциации по вопросам РАО Сергей Пирожков. По его словам, одна из целей — изменить систему выплат кинотеатров, которая основывается на типовых договорах с РАО о сборе, по сути, «налога на музыку» в виде доли от кассовых сборов.

Кинотеатры предлагают РАО включить в договор выплаты «только в пользу композиторов и только за произведения, которые имеют статус охраняемых, при этом авторство должно устанавливаться по законам страны, в которой создан кинофильм», уточняет Сергей Пирожков.

Это предполагает исключение произведений, признанных общественным достоянием, или неохраняемых, а также выплат в пользу авторов части музыки к американским фильмам, правами на которую по законодательству США владеют киностудии. «При этом я ни в коем случае не призываю кинотеатры бездумно разрывать действующие договоры с РАО. Действия АВК нацелены на формирование правоприменительной практики, мы лишь прошли первые шаги на этом пути»,— отметил господин Пирожков.

Как правило, истцом в спорах с кинотеатрами выступает само РАО. Максимальная ставка по отчислениям авторам музыки для фильмов установлена постановлением правительства от 1994 года и составляет 3% от сборов, но с большинством кинотеатров РАО заключает договоры по льготным ставкам, которые могут быть снижены до 0,8%. За 2018 год с кинотеатров в пользу авторов собрано 336,5 млн руб., за первое полугодие 2019 года — 234 млн руб., сообщили в РАО.

РАО считает требования кинотеатров о снижении ставки несправедливыми, сумма выплат рассчитывается в процентном соотношении от валового сбора, что соответствует мировой практике и российским законам, настаивает заместитель руководителя управления сбора вознаграждения РАО Наталья Полианчик. По ее словам, кинотеатры требуют освободить их от выплат за кино, произведенное за пределами РФ, но все больше фильмов выпускаются в режиме совместного производства, в том числе с российскими киностудиями, и все больше российских авторов создают музыку по заказу иностранных студий.

«Сбор вознаграждения за музыку в фильмах в пользу авторов — мировая практика, это неоднократно подтверждалось заявлениями иностранных авторско-правовых организаций»,— подчеркнула госпожа Полианчик.

Ранее СИП принял несколько нетипичных решений в делах РАО против кинотеатров, в частности, решив, что «Премьер-зал "Юго-Западный"» в Екатеринбурге может не выплачивать отчисления в пользу американских композиторов, сообщал “Ъ” 30 июля. «Теоретически решения СИПа, безусловно, должны повлиять на всю практику. Но нужно быть готовыми к затяжным процессам, ведь СИП принимал и отрицательные для кинотеатров решения»,— рассуждает гендиректор «Премьер-зала» Владимир Петелин. «Премьер-зал» сможет рассмотреть возможность присоединиться к искам членов АВК к РАО, когда дождется окончательного решения по своим разбирательствам.

О перспективах кинотеатров говорить пока рано, считает директор юридического департамента «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула кино») Иван Токмаков. «Любые действия по изменениям условий договора с РАО будут обсуждаться в первую очередь с его представителями. Если мы достигнем решения, которое удовлетворит обе стороны, то как члены АВК будем готовы обсудить ситуацию с коллегами из других сетей»,— сообщил он.

Валерия Лебедева