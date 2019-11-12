Полковник Барышев не вышел, а выскочил из себя

На вчерашнем заседании 2-го Западного окружного военного суда, продлившего арест бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву, выяснилось, что список предъявленных полковнику обвинений существенно расширился. Ему добавили еще один эпизод взятки, особо крупное хищение и должностные злоупотребления, а общая сумма материальных претензий к офицеру возросла с 23,6 млн до 31,8 млн руб. Узнав об этом, полковник Барышев в отчаянии выскочил из кабинета следователя, дав повод заподозрить себя и в попытке побега.

Бывший начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Барышев находится под арестом с ноября прошлого года по обвинению в получении трех особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии военного следствия, он брал десятипроцентные откаты с коммерсантов за право участвовать в обеспечении III Всемирных военных игр, проходивших в феврале 2017 года в Сочи. До недавнего времени Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР считало, что господин Барышев успел получить соответственно 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок». Первой было предоставлено за это право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами для трансляции соревнований, вторая сшила для российских спортсменов форму, а третья обеспечила гостей автобусами и автомобилями такси.

На вчерашнем заседании 2-го Западного окружного военного суда, в очередной раз продлившего Михаилу Барышеву сроки содержания под стражей, выяснилось, что ГВСУ за последние два месяца существенно продвинулось в расследовании.

Так, например, следствие установило, что руководство «Форварда» оплатило начальнику ЦСКА не только основной контракт на поставку формы, но и дополнительное соглашение к нему, которое обошлось компании в 1,6 млн руб.

Как оказалось, наладить приватные контакты госчиновнику Барышеву и коммерсантам из «Форварда» помог актер Алексей Огурцов. Он сам подозревался следствием в двух эпизодах дачи взяток, но избежал уголовного преследования после того, как пошел на сотрудничество с правоохранителями. По словам господина Огурцова, именно он организовал встречу заказчика спортивной формы с поставщиками, затем объяснил последним, что победу в конкурсе нужно будет оплатить, и, получив их согласие, дважды передал господину Барышеву незаконные вознаграждения. Именно актер Огурцов первым дал показания на полковника Барышева, которые позволили следствию задержать чиновника и добиваться в суде его ареста.

Свидетелями по первому делу о коррупции, как было объявлено на заседании, стали олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и бывший начальник штаба Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко.

Появились в уголовном деле и принципиально новые эпизоды. Например, выяснилось, что Михаил Барышев не только брал взятки, но и расхищал, по версии следствия, средства из фонда «Спортивные инициативы ЦСКА», который был создан российскими спортсменами Алексеем Немовым и Еленой Вяльбе, но контролировался директором клуба. По данным ГВСУ, господин Барышев вместе со своим заместителем Андреем Хамазиным и его сестрой Мариной, занимавшей должность президента фонда, похитили из благотворительной организации около 4 млн руб., выделенных на транспортное обслуживание спортсменов в Сочи. Этот эпизод следствие квалифицировало как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Наконец, полковник, как полагает ГВСУ, еще и злоупотреблял своими должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выплачивал подчиненным фиктивные премии, а затем требовал от них вернуть полученные деньги, собрав таким образом около 2,6 млн руб.

Стоит отметить, что за счет новых эпизодов общий ущерб, нанесенный господином Барышевым, по версии ГВСУ, возрос с 23,6 млн до 31,8 млн руб. Эта цифра, по данным знакомого с ситуацией источника “Ъ”, была названа полковнику следователем во время предъявления новых обвинений и произвела на фигуранта такое сильное впечатление, что тот выскочил из кабинета и стремительно направился по коридору здания ГВСУ к лестнице. Там военного задержали охранники.

Этот инцидент послужил основанием для возбуждения в отношении военного очередного уголовного дела по ст. 30 и ст. 313 УК РФ («Попытка побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Обвинение по ней экс-начальнику ЦСКА, впрочем, пока не предъявили. Адвокат господина Барышева Константин Андреев пояснил “Ъ”, что его клиент не собирался убегать от следствия. «Побеги планируются заранее и не совершаются, когда возле тебя стоят пятеро охранников,— пояснил защитник.— Мой клиент сделал всего два десятка шагов, а перед лестницей остановился, чтобы подождать своих преследователей». Демарш господина Барышева его защитник назвал «эмоциональным поступком», совершенным только для привлечения внимания к уголовному делу и обвинениям, которые полковник считает незаконными, необоснованными и просто несправедливыми.

Сергей Машкин