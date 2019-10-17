Полковник Барышев остался сидеть с лейтенантом Помощник гендиректора ЦСКА отпущен под подписку и ездит к нему в СИЗО на самокате

Как стало известно “Ъ”, из-под стражи освобожден первый фигурант уголовного дела о предполагаемой коррупции в спортклубе ЦСКА, не признавший свою вину и не ставший заключать соглашение о сотрудничестве. Им оказался помощник экс-руководителя клуба Михаила Барышева Дмитрий Осипов. Самому полковнику Барышеву следствие инкриминировало новый эпизод, связанный с хищением средств из благотворительного фонда «Спортивные инициативы ЦСКА».

Фонд «Спортивные инициативы ЦСКА» был создан в 2015 году прославленными российскими спортсменами — гимнастом Алексеем Немовым и лыжницей Еленой Вяльбе. Однако непосредственно руководил благотворительной организацией гендиректор военного спортклуба полковник Михаил Барышев. Как утверждал сам офицер, именно благодаря его связям фонд наполнился пожертвованиями на общую сумму около 300 млн руб. Из них, по данным господина Барышева, «Спортинициативы» профинансировали такие масштабные внебюджетные проекты военного ведомства, как создание молодежного движения «Юнармия» и пошив современной военной формы для ветеранов Минобороны, носивших генеральские и маршальские кители времен СССР. Из средств фонда оплачивались военно-спортивные мероприятия, лечение раненых в Сирии высокопоставленных военных, отдых и корпоративные встречи руководства Минобороны, а распределял финансы все тот же директор ЦСКА.

Согласно сегодняшней версии следствия, часть пожертвований господин Барышев присвоил себе.

Общий ущерб от предполагаемых хищений еще подсчитывается, однако, по данным близких к следствию источников “Ъ”, речь идет о миллионах рублей, в связи с чем офицер уже стал подозреваемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Напомним, что полковник Барышев с ноября прошлого года находится в СИЗО по другим обвинениям: ему инкриминируется получение трех особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в конце 2016 года начальник ЦСКА создал преступную группу из подчиненных ему функционеров клуба. Чиновники решили брать 10-процентные откаты с коммерсантов за право поучаствовать в обеспечении III Всемирных военных игр, проходивших в феврале 2017 года в Сочи. Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) считает, что руководители ЦСКА успели получить соответственно 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок». Первой было предоставлено за это право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами для трансляции соревнований, вторая сшила для российских спортсменов форму, а третья — обеспечила гостей автобусами и автомобилями такси.

По версии следствия, непосредственно с подрядчиками работали заместитель Михаила Барышева по материально-техническому обеспечению Андрей Хамазин и начальник автослужбы клуба Юрий Муханов. Летом прошлого года обоих арестовали по обвинению в получении взяток, но те сразу признали вину и заявили, что передавали откаты господину Барышеву через двух его помощников — лейтенанта Максима Лабунцова и бывшего сержанта Дмитрия Осипова. После этих заявлений признавшиеся были освобождены из-под стражи в рамках заключенных ими досудебных соглашений о сотрудничестве с прокуратурой, а трое названных ими военнослужащих, наоборот, оказались в изоляторах.

Экс-начальник ЦСКА и его помощники, которым следствие отвело роль посредников, вину не признали. По мнению полковника, именно раскаявшиеся господа Хамазин и Муханов вели за его спиной сепаратные переговоры с коммерсантами и были уличены в коррупционных связях военной контрразведкой. Спасая себя от уголовного преследования, бывшие подчиненные господина Хамазина, по его мнению, и заявили следствию, что брали взятки для своего начальника.

При этом, если освобождение из-под стражи Андрея Хамазина и Юрия Муханова выглядело вполне логичным, недавний выход из СИЗО Дмитрия Осипова стал, по мнению защитников, поворотным моментом в расследовании.

Отсидевший под арестом ровно год предполагаемый посредник, напомним, так и не подтвердил причастность своего начальника к коррупции. Оказавшись на свободе, господин Осипов, много лет прослуживший под руководством полковника Барышева, тем более не станет давать показания против него. Таким образом, из выстроенной ГВСУ СКР цепочки, по которой, возможно, передавались незаконные вознаграждения начальнику ЦСКА, окончательно выпало ключевое звено, без которого довольно сложно будет доказать и всю коррупционную схему в целом.

Сам предполагаемый посредник и ключевой свидетель Осипов, по данным источников “Ъ”, оказавшись на свободе под подпиской о невыезде, остался верен своему начальнику. Вместо того чтобы искать себе новую работу, бывший сержант арендовал электросамокат и регулярно приезжает на нем к СИЗО, в котором содержится его бывший командир. Помощник пытается обеспечить полковника необходимыми вещами и продуктами, хотя и получается это далеко не всегда. Срок следствия по делу продлен до февраля 2020 года.

Сергей Машкин