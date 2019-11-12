Тинькофф-банк заправится на BP

Тинькофф-банк запустил приложение, которое позволит оплачивать топливо на заправках BP, не выходя из машины. В проекте участвует около сотни заправок, что позволит ему конкурировать с аналогичными сервисами «Яндекса», ЛУКОЙЛа и «Газпромнефти». На продажах АЗС эффект скажется не сразу, предупреждают эксперты: российские автовладельцы еще не привыкли к этому сервису.

Мобильное приложение «Тинькофф АЗС» 11 ноября стало доступно в App Store. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе Тинькофф-банка, оно позволит оплачивать топливо со смартфона; к сервису подключено около сотни заправок BP (принадлежат «Роснефти») в Москве, Московской и Смоленской областях. Цена бензина в приложении и на кассе отличаться не будет, но приложение позволит оплачивать заправку, не выходя из автомобиля, отмечают в пресс-службе Тинькофф-банка. В пресс-службе «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”.

Запуск приложения стал пилотным проектом для выхода на интересный банку рынок «с одним из его лидеров», говорят в Тинькофф-банке. Первой версией приложения смогут воспользоваться только клиенты банка, но в будущем возможно расширение его на всех пользователей. Кроме того, планируется, что накопленными в приложении баллами можно будет расплачиваться за бензин.

Участники программы лояльности от АЗС BP Club смогут накапливать баллы при оплате через приложение так же, как и при оплате через кассу, уточнили в Тинькофф-банке.

Тинькофф-банк и «Роснефть» не первые, кто запускает подобный сервис. Еще в 2017 году «Яндекс» совместно с ЛУКОЙЛом запустили сервис «Яндекс.Заправка», но приостановили его уже в следующем году. В 2019 году ЛУКОЙЛ добавил возможность оплаты топлива с помощью привязанной к смартфону банковской карты в собственное мобильное приложение. В декабре 2018 года «Яндекс.Заправки» вернулись в виде не только отдельного приложения, но и встроенной в «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и другие сервисы «Яндекса» функции. «Яндекс» планирует расширять функционал проекта. «Бизнесу АЗС мы хотим не только помогать делать заправку комфортной, но и развиваться в сторону технологичного ритейла — в "Яндекс.Заправках" появится возможность заказывать разные товары из магазинов на АЗС»,— сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Функционал «Яндекс.Навигатора» или банковских приложений лежит в основе многих приложений для заправки, отмечает один из собеседников на рынке. Сеть «Газпромнефть», напротив, использует собственное приложение «АЗС.GO». Оно позволяет водителям сократить время заправки на АЗС в полтора-два раза, а ежемесячный прирост розничных продаж через «АЗС.GO» достигает 30%, утверждают в пресс-службе «Газпромнефти».

Выход приложения «Тинькофф АЗС» перетянет на АЗС BP клиентов, которые сейчас заправляются на других станциях, не исключает гендиректор исследовательской группы «Петромаркет» Иван Хомутов. «Это позитивно скажется на реализации топлив на заправках BP. Но какой будет величина этого позитивного эффекта, сказать сложно»,— говорит он. По мнению эксперта, эффект проявится не сразу — автовладельцам нужно привыкнуть к пока еще не очень распространенному в России сервису.

Юлия Степанова, Дмитрий Козлов