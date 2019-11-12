Кошелек или риск

Страховщики готовят масштабный пересмотр цен на защиту серьезного бизнеса от рисков. Рынок ждет подорожания страхования по целому ряду направлений — от авиации до ответственности управленцев, и в ряде случаев повышение ставок может оказаться кратным. Причиной стало изменение тарифной политики международных перестраховщиков — российский рынок сохраняет высокую степень зависимости от него, перестраховывая до 70% всех рисков за пределами РФ. Представители бизнеса уже говорят, что существенное увеличение ставок их не устроит и рынку грозит снижение охвата страхованием юрлиц.

Страховой рынок впервые за всю современную историю ждет масштабного роста ставок в корпоративных видах. С этим уже столкнулись страховщики и их клиенты — сейчас в разгаре сезон перезаключения договоров на следующий год (ноябрь—декабрь — основные месяцы пролонгации договоров по корпоративным видам страхования и перестрахования). Как рассказала “Ъ” президент профильной «дочки» ЦБ Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Наталья Карпова, «все в этом году ожидали, что будет легкое продление программ перестрахования, однако уже понятно, что этого не случится». По ее словам, в настоящее время удорожание программ страхования во всем мире по таким видам, как авиация и космические риски, составляет от 40% до 100%, в полтора раза увеличиваются ставки по страхованию ответственности директоров (D&O), серьезно увеличиваются ставки и в страховании энергетических объектов.

Причиной стало масштабное увеличение ставок иностранных перестраховщиков.

«Это было темой обсуждения "встречи перестраховщиков в Баден-Бадене"»,— рассказала “Ъ” госпожа Карпова (это традиционное мероприятие, которое определяет мировые тренды в перестраховании). Российский рынок страхования крайне зависим от иностранных перестраховщиков — компании РФ перестраховывают за рубежом около 73% всех крупных корпоративных рисков. До появления национального перестраховщика — РНПК, созданной для защиты бизнеса участников санкционных списков, страховщики размещали на международном рынке до 85% рисков.

«События последних двух лет показали, что доходность страхования в мире снижается, многие страховщики выходят из таких линий бизнеса, как космос и авиация, море и финансовые линии, общий ущерб отрасли на этих рынках составил более $200 млрд,— говорит президент РНПК.— Добавьте сюда климатические изменения и, соответственно, риски выплат по природным катастрофам — и мы получаем очень жесткий тарифный рынок, который наблюдается в истории современного перестрахования впервые». Несмотря на то что в этом году убытков в космосе у российских страховщиков не было, «космические» ставки растут из-за отраслевых убытков Китая и Франции, превышающих $500 млн.

В итоге российский бизнес вынужден будет либо согласиться на повышение ставок, либо сокращать свои страховые программы.

«Это хорошее время для увеличения доли удержания рисков на внутреннем рынке,— считает Наталья Карпова.— Рост тарифов можно сдержать за счет использования внутренней российской емкости». По ее оценке, по рискам корпоративного имущества можно оставлять в стране до 50–60 млрд руб.— сейчас практически все они размещаются у международных партнеров страховщиков. Впрочем, бизнес может воспринять это как ухудшение своей страховой защиты. Если ставки премии будут серьезно расти, то может стать реальным и сценарий снижения охвата страхованием юрлиц в РФ. Выход может быть только в большем вовлечении российского страхового рынка в российские проекты.

«Мы сталкиваемся с тяжелыми переговорами по возобновлению договоров,— говорит замглавы "АльфаСтрахования" Илья Кабачник,— это касается крупных договоров, в которых были убытки». По его словам, тарифы в авиации на международном рынке снижались 15 лет подряд, как и в других корпоративных видах страхования. «Это не сопровождалось снижением убыточности,— отмечает он,— поэтому сейчас мы наблюдаем экономически обусловленное изменение рыночных трендов». По его словам, ставки по авиакаско вырастут на 20–30%: «Но это увеличение не относится к авиакомпаниям, по которым в этом году были убытки, по ним рост тарифа будет более существенным». В этом году у трех из четырех крупных авиакомпаний были убытки. Впрочем, в космической отрасли повышение международных ставок по перестрахованию в отношении российских рисков видится страховщику несправедливым. «Много лет рос разрыв по ставкам для российских запусков, как более аварийных, и остальных. В этом году у нас крупных аварий нет, в то время как иностранные запуски столкнулись с убыточностью. Тем не менее для наших рисков международный рынок приготовил повышение ставок»,— рассказывает замглавы «АльфаСтрахования». По его словам, российский рынок нуждается в снижении зависимости от иностранных перестраховщиков. «По космосу совершенно точно нам нужна собственная емкость по рискам, чтобы смягчить волатильность ставок международного рынка»,— говорит он.

В ЦБ оставили без комментариев вопросы “Ъ” о том, как возможное увеличение размещения рисков на внутреннем рынке скажется на финустойчивости компаний. Как заявил “Ъ” председатель совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп», член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин, «если повышение ставок будет значительным — больше чем на 10–15%, скорее всего, произойдет снижение охвата страхованием юридических лиц. Потому что снизить свою маржинальность или переложить на клиентов эту нагрузку у бизнеса вряд ли получится. На страховании начнут экономить». По его словам, мало кто пойдет на ухудшение защиты за счет перестрахования рисков внутри страны. «Рынок страхования юрлиц замедлится, и чем большим будет увеличение тарифов, тем быстрее»,— говорит он.

Впрочем, исследование Fitch Ratings, посвященное ключевым трендам в российском перестраховании, особых предпосылок для существенного роста ставок на мировом страховом рынке не демонстрирует. Обзор фиксирует стабильное состояние сектора, 86% прогнозов по рейтингам страховщиков стабильны, колебания ставок, вызванные катастрофическими событиями, в последние годы существенно сгладились, хотя отдельные компании и регионы, затронутые катастрофами, демонстрируют значительный (до 10–15%) их рост. Но возврат инвестиций и прибыльность сектора в последние годы устойчиво снижаются — в этом смысле рынок перестрахования повторяет тренд на снижение доходностей, характерный для прочих финансовых инструментов.

Татьяна Гришина