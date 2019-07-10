«Брексит» изменил маршруты перестрахования

Процесс выхода Великобритании из ЕС привел к смене страны-лидера на российском рынке перестрахования по объему входящих сборов. Как следует из отчета перестраховочной «дочки» Центробанка — РНПК, по итогам первого квартала 2019 года Великобритания, ранее традиционно занимавшая первое место по объему входящей перестраховочной премии в РФ, оказалась на 20-м месте. В лидеры же вышла Франция, которая до этого не входила в топ-20 (1,6 млрд руб.). Как отмечает РНПК, причиной перемены стала перерегистрация европейского подразделения группы компаний Chubb из Великобритании во Францию, произведенная в процессе подготовки к «Брекситу».

Общий объем входящей в РФ премии за квартал составил 17,8 млрд руб. (рост на 22% в сравнении с таким же периодом 2018 года). РНПК продолжает оказывать существенное влияние на рост рынка — без нацперестраховщика, в отношении которого действует правило обязательного перестрахования 10% внутренних российских рисков страховых компаний, рост составил бы всего 14%. В исследовании в качестве интересного факта отмечено появление рисков из Венесуэлы, которые, в частности, держат «Согаз» и «Ингосстрах». Как пояснили “Ъ” в РНПК, речь идет о рисках авиационного страхования.

Впрочем, традиционно отечественные страховщики больше отдают в перестрахование, чем принимают. По итогам первого квартала премии по исходящему перестрахованию составили 43,6 млрд руб. (рост на 4,1%). Компании передавали риски в основном зарубежным коллегам — доля международного удержания рисков составила 78%. Лидером приема перестраховочных премий из РФ осталась Германия (8 млрд руб.). На втором месте — Великобритания, новичком первой тройки стала Франция (благодаря все той же Chubb). Отметим, что из топ-20 стран выпал Бахрейн. «Это связано с уходом с мирового рынка компании Trust Re. Вероятно, место этой компании в панели перестраховщиков "Согаза" заняла Qatar Re»,— говорится в отчете РНПК.

Первый квартал обычно считается самым необременительным с точки зрения выплат по перестрахованию. Однако в этом году он оказался наихудшим для внутрироссийского сегмента за всю историю — компании выплатили внутри страны 9,6 млрд руб. Такие высокие убытки связаны со страхованием военных грузов и космических запусков.

Татьяна Гришина