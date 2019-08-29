Страховщикам показали, как не падать

Банк России доработал концепцию по финансовой устойчивости страховщиков — вчера регулятор опубликовал проект положения о порядке определения платежеспособности участников этого рынка. По нему ЦБ намерен переоценить капиталы страховщиков с учетом результатов стресс-тестов и определить так называемые хорошие активы, которые должны покрывать все обязательства компаний. Новые нормы финустойчивости начнут действовать с середины 2021 года, для норм, вызвавших резкие возражения страхового сообщества, ЦБ ввел переходный период, в итоге в полном объеме «революция» оценки страховых активов должна завершиться к лету 2025 года.

Опубликованный вчера проект положения ЦБ об обеспечении финансовой устойчивости страховых компаний должен заменить четыре указания регулятора: о методике определения собственных средств страховщика, о нормативном соотношении капитала и принятых обязательствах и о порядках инвестирования страховых резервов и собственных средств. Заменяющий их документ предполагает, что ЦБ теперь будет учитывать собственные средства (капитал) страховщика как разницу между всеми активами и обязательствами страховщика — «в отличие от действующего регулирования, содержащего требования к активам только в части размера средств страховых резервов и собственных средств», говорится в пояснительной записке.

Регулятор декларирует, что «большинство активов для расчета величины собственных средств должны оцениваться по справедливой стоимости; оценка отдельных активов, стоимость которых не может быть достоверно определена, принимается равной нулю». Напомним, впервые «революция» активов была анонсирована ЦБ в начале марта, тогда ЦБ перечислил «плохие» активы, которые не будут учитываться при оценке собственных средств компаний — акции, не допущенные к организованным торгам, вложения в «дочки», депозиты, займы и облигации без рейтинга и др. (см. “Ъ” от 4 марта). Также регулятор обозначил для рынка, что он будет считать «плохой» дебиторской задолженностью: к примеру, рискованной для компаний он оценивает ситуацию, при которой договор заключается на год, но оплачивается не в течение пяти дней, а в рассрочку в течение всего года. Отдельные пороги были закреплены и для уровня концентрации активов: порог вложений в один «хороший» актив предлагалось снизить до 10% (исключения сделаны для РНПК и ОФЗ). Наконец, при оценке активов компаниям предстоит учитывать стресс-тесты по сценариям, предполагающим рост цен на валютные активы на 20%, снижение цен акций на 35%, падение цен на жилье на 10% и на 25% — на коммерческую недвижимость.

Новая концепция финустойчивости страховщиков вызвала дискуссии на рынке. Результатом обсуждения документа страховым лобби с ЦБ стало смягчение документа — из 17 поправок рынка учтены 11, в частности, в требовании по концентрации активов страховщиков (не более 10% вложений на одного контрагента) регулятор согласился не устанавливать ограничение на иностранных перестраховщиков с рейтингом кредитоспособности не ниже А из стран ОЭСР. Также ЦБ согласился увеличить срок дебиторской задолженности страховых агентов и брокеров, в течение которого она не будет считаться «плохой»,— вместо 5 дней он составит 30 дней до января 2022 года, 20 дней — до июля 2022 и сократится до 10 после этой даты.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс называет диалог с ЦБ «конструктивным», отмечая, что для предложений рынка, не принятых регулятором, «установлены переходные периоды и они соответствуют озвученным срокам на завершающей встрече с Банком России, состоявшейся в начале июня». В результате полной перенастройки системы оценки финустойчивости страховщиков ЦБ добьется к 1 июля 2025 года — к этой дате уровень надежности компаний должен быть не ниже 90%, что поможет сектору переживать шоки в экономике. Пока же, по оценкам ЦБ, объем «плохих» активов страхового рынка составляет до 18% капитала, или около 122 млрд руб.

Татьяна Гришина