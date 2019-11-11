Красно-черная пятница вышла за пределы Китая

Китайский аналог американской «черной пятницы» — «день холостяка» — вновь собирает рекордные заказы покупателей. Только на Alibaba объем продаж в этот день составил $38,4 млрд, что на 24% больше, чем в прошлом году. Впрочем, в этом году размах китайских распродаж распространился и на соседние страны — Россию, Вьетнам, Малайзию, Филиппины и Таиланд.

По предварительным данным, объем продаж на Alibaba в «день холостяка», китайский аналог американской «черной пятницы», составил в этом году $38,4 млрд, что на 24% больше, чем в прошлом году. Только за первый час продажи в крупнейшем китайском интернет-магазине составили $13 млрд.

Фото: Aly Song, Reuters

Рост продаж произошел, несмотря на опасения ряда экспертов о том, что замедление китайской экономики и торговые войны могут негативно сказаться на старте сезона распродаж. Впрочем, накануне консалтинговая фирма Oliver Wyman сообщила, что более 50% опрошенных ею китайских потребителей намерены потратить в этом году на 10% больше, чем в прошлом. Причем 60% добавили, что, несмотря на торговые войны, они намерены покупать в этом году товары, импортируемые в Китай.

«Мы все больше видим, что бренды и конкретные продукты стимулируют рост продаж,— отмечает глава управления Oliver Wyman по анализу розничного рынка и потребительских товаров в Китае Жак Пенирин.— Наше исследование показывает, что больший выбор среди брендов входит в топ-3 причин, по которым люди намерены делать покупки в этот день, в прошлом году эта причина была лишь на пятом месте. Привлекательные скидки и более обширный выбор товаров являются двумя другими главными причинами, которые помогают поддерживать интерес китайских потребителей в этот день. Похоже на то, что торговые конфликты не сильно влияют на спрос в отношении импортируемых товаров, а позитивные настроения среди китайских потребителей дают потенциал, который можно распространить и на зарубежные рынки».

Действительно, в этом году появляется все больше сообщений о том, что китайский «день холостяка» привлекает растущее внимание со стороны покупателей и других стран — в основном соседних с Китаем. По данным CNBC, сингапурская интернет-компания Lazada, входящая в Alibaba Group и работающая не только в Сингапуре, но и Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, сообщила, что только за первый час распродаж она получила рекордные 3 млн заказов от покупателей в этих странах. Ее сингапурский конкурент Shopee, работающий в этих же странах, сообщил о трехкратном росте заказов по сравнению с прошлым годом.

Китайский фестиваль распродаж не прошел мимо и российских потребителей.

«За день до старта распродажи 8 млн российских покупателей собрали корзину для покупок. Самые популярные категории на «AliExpress Россия», Home & Garden, Phones & Communications, Consumer Electronics, Women Clothing, Beauty & Health, Auto & Moto. По предварительным результатам за первые почти шесть часов распродажи «AliExpress Россия» показывает рекордные обороты»,— сообщил “Ъ” представитель «AliExpress Россия» Антон Пантелеев.

Исследовательская компания Forrester Research отмечает, что в этом году китайский день распродаж может превзойти предыдущие годы благодаря нескольким факторам — во-первых, это более щедрые скидки и комплексные предложения для покупателей — например, «скидка + бесплатная доставка + кэшбэк + оплата в рассрочку». Кроме того, в этом году Alibaba расширила границы предложений не только на собственно товары, но и на различные услуги — такие как услуги по ремонту квартиры или обслуживание автомобиля, скидки на посещение Диснейленда и т. п.

Евгений Хвостик, Влад Новый