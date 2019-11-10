Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters. Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами (69 млрд юаней).
Аналогами китайской распродажи считаются «черная пятница» и «киберпонедельник» в США. Alibaba проводит день распродаж с 2009 года.
В прошлом году «День холостяка» на Alibaba собрал $31 млрд. Это на 27% больше, чем годом ранее.
Считается, что мужчины в Китае терпеть не могут ходить по магазинам, а подарки покупать надо, ведь впереди Новый год. Поэтому они делают покупки в основном в интернете.
Подробнее — в публикации “Ъ FM” «День шопинга приблизился к стартовой черте».
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