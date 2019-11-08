День шопинга приблизился к стартовой черте

AliExpress готовится к своей крупнейшей ежегодной распродаже. В понедельник во всем мире пройдет День шопинга. Китайская площадка проводит ее уже десять лет. В этот день онлайн-ритейлер обещает покупателям товары со скидкой до 80%. Несмотря на то, что День шопинга задумывался как акция лишь одного интернет-магазина, в последние годы в ней участвуют и многие российские площадки. Они говорят, что обычно доходы от распродажи бьют все рекорды. Но выгодно ли будет покупать товары 11 ноября? Разбирался Владислав Викторов.

В Китае День шопинга приурочен к другому своеобразному празднику —Дню холостяка. Считается, что местные мужчины терпеть не могут ходить по магазинам, а подарки покупать надо, ведь впереди Новый год. Поэтому они делают покупки в основном в интернете, а для дополнительной мотивации крупнейший онлайн-магазин AliExpress стал предлагать огромные скидки.

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Девятилетняя практика показала, что эти распродажи пользуются колоссальным спросом во всем мире, рассказал представитель AliExpress в России Антон Пантелеев: «Будут участвовать практически все товарные категории. Самые популярные, в том числе у россиян, — это электроника, одежда, детские товары, где скидки будут порядка 50%, а на какие-то товары могут быть и больше.

Каждый год у нас показатели по продажам действительно рекордные.

День шопинга — это крупнейшая мировая распродажа».

В прошлом году AliExpress побил мировой рекорд по продаже в онлайн за один день, отпустив во время акции товаров на сумму свыше $30 млрд. Рекордными были продажи и у крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries: они выручили почти 7 млрд руб., причем всего за один час клиенты совершили порядка 36 тыс. покупок. В этот раз компания рассчитывает в несколько раз улучшить результаты, говорит руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев: «На Wildberries акция будет проходить четыре дня: с 9 по 12 ноября. Скидки будут достигать 95%. В распродаже примут участие свыше 3 млн артикулов во всех категориях.

По нашим прогнозам, акция привлечет как минимум в два раза больше клиентов по сравнению с прошлым годом».

Некоторые компании идут на более радикальное снижение цен, например, «Связной» готов только 11 ноября отпустить больше 11 тыс. товаров всего за 11 руб. Но в некотором смысле, Всемирный день шопинга — это репетиция «черной пятницы», которая в этом году выпадает на 29 ноября. И как рассказал гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов, компания растянет акцию до конца года: «Десятки тысяч товаров со скидками до 50%, иногда до 70% — это и электроштопоры, и часы, и роботы-пылесосы. Есть еще одна интересная деталь, которая будет ждать всех нас в конце года, — это выход финала «Звездных войн». Весь ноябрь фанаты саги смогут принять участие в специальном квесте. eBay субсидирует ряд скидок из своего бюджета, поэтому акции более чем реальны».

Тем не менее каждый раз во время подобных акций у покупателей возникают вопросы, а настоящие ли это скидки? В Ассоциации компаний интернет-торговли говорят, что каждый раз они мониторят все предложения на предмет искусственного завышения цены и при необходимости даже блокируют такие товары.

Впрочем, по словам инвестиционного менеджера компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, даже эта мера не дает полной гарантии, что вы получите максимальную выгоду: «В США, где практика распродаж зародилась, правила игры установились и существенно не меняются.

В России такие правила еще не появились.





И в целом ценообразование может быть очень специфическим, и зачастую цены не снижаются, а даже повышаются».

Риск быть обманутым, судя по всему, не очень пугает россиян. По данным AliExpress, именно в России живут самые активные покупатели наравне с Японией и США. Наверняка кто-то уже сейчас начал заполнять корзину.

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По данным корпоративного новостного ресурса компании Alibaba — Alizila, в прошлом году чаще всего покупали смартфоны компании Xiaomi и Apple, а также бытовую технику компании Dyson.