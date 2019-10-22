ФНС потребовала заблокировать счета «Ленфильма»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России потребовала заблокировать счета АО «Киностудия "Ленфильм"». Как сообщает ТАСС, речь идет о четырех счетах киностудии, они находятся в банке ВТБ и Райффайзенбанке.

По данным СПАРК, в отношении «Ленфильма» открыты два исполнительных производства по налогам и сборам на сумму более 7 млн рублей.

Напомним, что ранее режиссер, продюсер и председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук попросил президента России Владимира Путина помочь погасить долг организации перед банком ВТБ, выделив киностудии субсидии. Киностудия получила кредит в банке на сумму 1,5 млрд руб. еще в 2013 году.