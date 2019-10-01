«Титановая долина» подтвердила получение письма компании «СТОД-Урал» о выходе из состава резидентов

Компания «СТОД-Урал» направила в управляющую компанию особой экономической зоны «Титановая долина» (ОЭЗ) с просьбой расторгнуть соглашение о сотрудничестве без объяснения причин, сообщили в пресс-службе ОЭЗ. «Сегодня инвестор пока является резидентом "Титановой долины", так как решение не может быть принято в одностороннем досудебном порядке. Компании, которые лишаются статуса резидента, обязаны выплатить неустойку в размере 5 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе.

По мнению ОЭЗ, на территории Свердловской области были созданы все необходимые условия для реализации проекта. «В настоящий момент готовится концессионное соглашение с участием РЖД о создании железнодорожной инфраструктуры на площадке "Салда". Также в регионе под нужды инвестора зарезервированы лесные участки, но он не предоставил заявку и документацию для участия в конкурсе на включение в приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов»,— рассказали в «Титановой долине», добавив, что ОЭЗ и региональные власти «неоднократно вносили предложения для урегулирования вопросов инвестора».

Напомним, в понедельник стало известно о выходе компании «СТОД-Урал» из состава «Титановой долины». В частности, претензии инвестора относились к отсутствию подъездных железнодорожных путей, к строительству которых в ОЭЗ еще не приступили.

Изначально компания «СТОД-Урал» планировала построить на территории «Титановой долины» высокотехнологичный деревоперерабатывающий комплекс площадью 68 га. На нем планировалось организовать производство OSB-плит (ориентированно-стружечные плиты) мощностью 300 тыс. куб. м в год, производство LVL балок (клееный брус) — 80 тыс. куб. м в год. Размер инвестиций оценивался в 10,6 млрд руб., отчисления в региональный бюджет к 2030 году — около 2,7 млрд руб. Старт строительства был запланирован на конец 2017 года, а запуск производства — на второе полугодие 2019 года. Стройка была приостановлена из-за отсутствия лесозаготовительных участков в непосредственной близости от «Титановой долины». В декабре 2017 года участники соглашения договорились о предоставлении «СТОД-Урал» лесозаготовительных участков, после чего возведение завода продолжилось.

Дарья Соколова