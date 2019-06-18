«Гайки давно сорваны»

Иван Голунов заявил, что вынужден маскироваться в связи с неожиданной популярностью. В интервью RT журналист сказал, что теперь носит кепку и очки. Тем временем издание «Медуза» сообщило, что ее сотрудников начали вызывать на допросы по делу о сбыте наркотиков. Голунов по нему имеет статус свидетеля. Источники «Интерфакса» сообщают, что в полицию вызваны девять человек. Однако речь идет не о допросах, а об опросах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает некой оттепели в связи с последними событиями.
Чем закончится дело Ивана Голунова? Тема постепенно уйдет в песок или же все-таки есть надежда на некие преобразования? На сегодня ситуация такова: уволены два генерала МВД, которые допустили нарушения в деле журналиста. Меньше ясности с тем, что происходит с рядовыми полицейскими, которые подбрасывали наркотики. Вдруг появились сообщения, что сотрудники соответствующего отдела массово увольняются, затем все это опровергли. Или что силовики чуть ли не на митинги выходят из-за чисток и недоверия со стороны начальства.
Но вот в Санкт-Петербурге происходят в буквальном смысле слова чудеса. Для нашей судебной системы это нонсенс, не иначе: суд переквалифицировал статью калининградскому журналисту-расследователю Игорю Рудникову — коллеге Голунова. Прокуроры требовали для него десять лет за вымогательство взятки у генерала Следственного комитета. Однако судьи посчитали, что он допустил лишь самоуправство, и приговорили к общественным работам, но главное — освободили из СИЗО, где он находился полтора года.
Что это — неужели оттепель? Безусловно. Только вопрос: сколько она продолжится? Это зависит от общественной активности. Сейчас очень похоже, что она начала спадать. Почему?
Может быть, это и хорошо. К тому же на дворе лето, жарко — повод отдохнуть на природе. Для власти дело Голунова послужило идеальным выходом пара. Теперь впору перевести дух, собраться с мыслями и спокойно идти на «Прямую линию». А там можно объявить о неких умеренных преобразованиях или чистке рядов. Но главный урок, который, видимо, усвоен наверху: нельзя доводить до этой самой точки кипения.
То, что общественность нельзя чрезмерно нервировать,— это новая реальность. Так что стратегия власти понятна. Однако и здесь есть проблема. Мы видим, что все время происходит что-то нештатное. Только с Голуновым успокоилось — случилась драка русских с цыганами в Чемодановке. Межнациональные отношения — это не шутка. Чем выше уровень бедности, который официально признается, тем больше конфликтов на этой почве — аксиома. Но и без Чемодановки забот хватает. Хотя бы мусор на севере. А там, не дай бог, что-то прорвет на юге, или где-то опять подерутся.
И что же в итоге? Даже умеренный Алексей Кудрин пугает «социальным взрывом» — когда такое было? Так что ситуация требует системных подходов. Здесь ручной режим может и дальше давать сбои. А если так, то есть все-таки надежда на оттепель. Потому что другого пути, по сути, нет. Надо только решиться — гайки давно сорваны. Только хуже будет.
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