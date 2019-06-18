«Гайки давно сорваны»

Иван Голунов заявил, что вынужден маскироваться в связи с неожиданной популярностью. В интервью RT журналист сказал, что теперь носит кепку и очки. Тем временем издание «Медуза» сообщило, что ее сотрудников начали вызывать на допросы по делу о сбыте наркотиков. Голунов по нему имеет статус свидетеля. Источники «Интерфакса» сообщают, что в полицию вызваны девять человек. Однако речь идет не о допросах, а об опросах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает некой оттепели в связи с последними событиями.

Чем закончится дело Ивана Голунова? Тема постепенно уйдет в песок или же все-таки есть надежда на некие преобразования? На сегодня ситуация такова: уволены два генерала МВД, которые допустили нарушения в деле журналиста. Меньше ясности с тем, что происходит с рядовыми полицейскими, которые подбрасывали наркотики. Вдруг появились сообщения, что сотрудники соответствующего отдела массово увольняются, затем все это опровергли. Или что силовики чуть ли не на митинги выходят из-за чисток и недоверия со стороны начальства.

Но вот в Санкт-Петербурге происходят в буквальном смысле слова чудеса. Для нашей судебной системы это нонсенс, не иначе: суд переквалифицировал статью калининградскому журналисту-расследователю Игорю Рудникову — коллеге Голунова. Прокуроры требовали для него десять лет за вымогательство взятки у генерала Следственного комитета. Однако судьи посчитали, что он допустил лишь самоуправство, и приговорили к общественным работам, но главное — освободили из СИЗО, где он находился полтора года.

Что это — неужели оттепель? Безусловно. Только вопрос: сколько она продолжится? Это зависит от общественной активности. Сейчас очень похоже, что она начала спадать. Почему?

Потому что к организованному устойчивому протесту общество пока не готово, точка кипения не достигнута.

Может быть, это и хорошо. К тому же на дворе лето, жарко — повод отдохнуть на природе. Для власти дело Голунова послужило идеальным выходом пара. Теперь впору перевести дух, собраться с мыслями и спокойно идти на «Прямую линию». А там можно объявить о неких умеренных преобразованиях или чистке рядов. Но главный урок, который, видимо, усвоен наверху: нельзя доводить до этой самой точки кипения.

Это, конечно, не победа условных прогрессивных сил, но маленький успех.

То, что общественность нельзя чрезмерно нервировать,— это новая реальность. Так что стратегия власти понятна. Однако и здесь есть проблема. Мы видим, что все время происходит что-то нештатное. Только с Голуновым успокоилось — случилась драка русских с цыганами в Чемодановке. Межнациональные отношения — это не шутка. Чем выше уровень бедности, который официально признается, тем больше конфликтов на этой почве — аксиома. Но и без Чемодановки забот хватает. Хотя бы мусор на севере. А там, не дай бог, что-то прорвет на юге, или где-то опять подерутся.

И что же в итоге? Даже умеренный Алексей Кудрин пугает «социальным взрывом» — когда такое было? Так что ситуация требует системных подходов. Здесь ручной режим может и дальше давать сбои. А если так, то есть все-таки надежда на оттепель. Потому что другого пути, по сути, нет. Надо только решиться — гайки давно сорваны. Только хуже будет.