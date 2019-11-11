Кинотеатры «Каро» будут показывать фильмы из репертуара закрывающегося «Соловья»

Фильмы репертуарной сетки «Соловья» будут показываться в четырех кинотеатрах «Каро». Программу «Соловей поет в Каро» с сохранением ценовой политики намерены запустить в начале 2020 года, сообщили президент сети «Каро» Ольга Зинякова и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей газете «Ведомости». Стороны не раскрывают условия соглашения, при которой сеть будет использовать бренд закрывающегося кинотеатра. Закрытие киноцентра «Соловей» запланировано на 2 декабря 2019 года.

Киноцентр «Соловей» построили в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР. Он один из крупнейших в Восточной Европе по количеству залов. Их в киноцентре 24. По информации СМИ, его планируют снести, а на этом месте построить 22-этажное жилое здание. В киноцентре показывают арт-хаус и фильмы пролонгированного проката.

Репертуарную сетку «Соловья» планируют показывать в четырех кинотеатрах «Каро». Сеть занимает четвертое место по количеству залов. У нее 32 кинотеатра, в которых находится 250 кинозалов. Среди них — кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. Он тоже входит в программу с участием репертуара «Соловья». Для нее будут задействованы два зала.

Напомним, против закрытия киноцентра в Москве проходили митинги. Министр культуры Владимир Мединский просил мэрию не выдавать разрешение на снос.

Подробнее о закрытии киноцентра читайте в материале “Ъ FM” «"Соловей" оставляет зрителям сувениры».