«Соловей» оставляет зрителям сувениры

Строить многоэтажку на месте киноцентра «Соловей» будут на деньги Промсвязьбанка. Это “Ъ FM” подтвердили в кредитной организации. Но в сносе здания киноцентра банк не участвует. Накануне «Соловей» уточнил дату закрытия. Киноцентр решил продлить работу почти на три недели до 2 декабря. Ранее озвучивалась дата 15 ноября. Что сейчас происходит в кинотеатре?

В фойе киноцентра немноголюдно. Москвичи знают, что легендарный «Соловей» доживает свои последние дни. Сейчас у билетной кассы висит объявление — все сочувствующие могут купить прощальный сувенир, рассказала жительница района Красная Пресня Юлия: «Там все еще висят афиши, есть объявление: “Уважаемые зрители, киноцентр работает до 2 декабря 2019 года. Для своих любимых зрителей мы подготовили сувениры, которые можно купить в кинобаре”.

Это две кружки, которые стоят 399 руб.





На первой кружке надпись “Киноцентр «Соловей” и 1989-2019 RIP. На второй — опять же надпись “Соловей”, эмблема кинотеатра и “Я тебя люблю”».

Киноцентр «Соловей» открылся ровно 30 лет назад. Сейчас в нем 24 зала. Это самый многозальный кинотеатр не только в России, но и в Восточной Европе. Общая вместимость почти 2 тыс. мест. Он единственный в стране работает по так называемой французской системе. То есть фильм идет в прокате до тех пор, пока на него ходят зрители. Картину выводят из репертуара, если в зале не занято ни одно кресло.

Каковы перспективы киноцентра "Соловей" Читать далее

Так «Соловей» стал рекордсменом по длительности показа нескольких популярных лент. В частности, фильм «Амели» шел в прокате больше трех лет. Сейчас в здании все еще работают кафе и салон красоты. Но в салоне сообщили “Ъ FM”, что собираются съезжать в ближайшие дни: «Мы работаем до 10 ноября, то есть до конца этой недели, и студия на “Краснопресненской” закрывается — центр сносят».

В прошлом году стало известно, что «Соловей» снесут, а на его месте появится многоэтажная гостиница. По другим данным — жилой комплекс. Против этого строительства выступили жители района Красная Пресня. Они неоднократно проводили митинги в защиту киноцентра. Также за сохранение «Соловья» выступал и министр культуры Владимир Мединский.

Виктор Лошак — о закрытии киноцентра Читать далее

Со стороны самого киноцентра никаких комментариев не было. Владельцем здания является акционерное общество «Киноцентр». Но кто за ним стоит — не раскрывается. Изданию «Ведомости» удалось выяснить, что это бывшие акционеры банка «Хованский». Два года назад его купил чешский J&T Bank. По информации журналистов, владельцы киноцентра несколько лет пытались найти на него покупателя и якобы последним интересантом был девелопер группа ПИК. Но сделка так и не состоялась. После этого владельцы «Соловья» решили развивать новый проект самостоятельно. Они заручились финансовой поддержкой Промсвязьбанка. Там подтверждают, что дадут деньги на строительство жилого комплекса, но ни сумму, ни условия финансирования, ни даже компанию-застройщика не озвучивают.

Источники издания «Ведомости», знакомые с проектом строительства, утверждают, что застройщики планируют сохранить в будущем жилом комплексе кинотеатр, но с меньшим количеством залов.

Светлана Белова