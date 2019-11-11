Уволены обвиняемые в превышении полномочий нижегородские полицейские

Оперативники отдела нижегородской полиции по контролю за оборотом наркотиков Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров, обвиняемые в превышении полномочий при задержании уроженца Бурятии Игоря Крайнова, уволены из правоохранительных органов. Решение принято с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», сообщили в МВД России на просьбу “Ъ-Приволжье” прокомментировать обращение председателя Комитета против пыток Игоря Каляпина к министру Владимиру Колокольцеву.

В письме главе МВД господин Каляпин напомнил обстоятельства задержания Игоря Крайнова у здания Нижполиграфа в сентябре, когда полицейские избили подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и положили ему в карман брюк предмет, оказавшийся при досмотре пакетом с мефедроном весом 3,18 гр. Действия сотрудников МВД попали на камеру наблюдения Нижполиграфа, где работает потерпевший. Он утверждал, что полицейские предлагали сознаться в покупке наркотика через Telegram-канал, несколько часов продержали в отделе МВД с поднятыми руками и периодически били его по почкам. Позже в больнице Игорю Крайнову диагностировали ушиб правой стороны грудной клетки.

В середине октября следствие возбудило в отношении полицейских уголовное дело по по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Всех троих арестовали до 7 декабря. На прошлой неделе Нижегородский областной суд перевел Алексея Иванова и Евгения Соколова под домашний арест. Николай Костров также обжаловал избранную ему меру пресечения, заявление еще не рассмотрено. Своей вины оперативники не признали, они настаивали, что Игорь Крайнов обвиняется в незаконном обороте наркотиков.

Допуская причастность потерпевшего к противоправным действиям, Игорь Каляпин, теме не менее, настаивает, что подобные методы раскрытия преступлений сомнительны и подпадают под уголовные статьи о фальсификации доказательств и требуют вмешательства руководства МВД России. Правозащитник потребовал проверить и привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения начальство ГУ МВД по Нижегородской области, ответственное за контроль расследования преступлений, связанных с наркотиками. Как сообщили “Ъ-Приволжье” в Комитете против пыток, ответ на обращение господина Каляпина еще не получен.

Роман Рыскаль