Сигнал из Нижнего ушел в верхи МВД

Правозащитник Игорь Каляпин пожаловался главе МВД Владимиру Колокольцеву на полицейских, контролирующих расследование дел о незаконном обороте наркотиков в Нижнем Новгороде. Поводом стало задержание там уроженца Бурятии Игоря Крайнова, которого полицейские избили и якобы положили ему в карман пакет с мефедроном. Господин Каляпин напомнил слова министра об обязанности полиции защищать права любого гражданина, сказанные в связи с резонансным делом журналиста Ивана Голунова.

В обращении к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву председатель Комитета против пыток, член Совета при президенте РФ по правам человека Игорь Каляпин заявил о незаконных, с его точки зрения, методах задержания в центре Нижнего Новгорода уроженца Бурятии Игоря Крайнова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Напомним, 12 сентября Игорь Крайнов якобы не признал в стрелявших в воздух мужчинах полицейских в штатском и убежал от них в здание «Нижполиграфа». Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как на упавшего на колени возле служебного лифта Игоря Крайнова полицейские надели наручники, несколько раз ударили ногами и положили ему в задний карман джинсов предмет, который при досмотре оказался пакетом с мефедроном весом 3,18 г. Задержанный рассказал, что несколько часов простоял в отделении МВД с поднятыми руками и периодически получал удары по почкам. После обысков в его квартире, где не было найдено наркотиков, полицейские предложили ему признаться в покупке мефедрона через Telegram-канал. Согласившись, Игорь Крайнов вышел из отделения полиции и написал заявления в Комитет против пыток и в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В среду Нижегородский райсуд на два месяца арестовал бывших офицеров городского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Алексея Иванова и Евгения Соколова. Третий обвиняемый Николай Костров скрылся от следствия и объявлен в розыск.

На суде полицейские не признали своей вины, они настаивали, что Игорь Крайнов причастен к торговле наркотиками и оговаривает их, чтобы избежать уголовной ответственности. По их словам, господин Крайнов долгое время находится в оперативной разработке и неоднократно привлекался к ответственности за употребление запрещенных веществ.

Допуская возможную причастность потерпевшего к противоправным действиям, господин Каляпин тем не менее указывает, что подобные методы раскрытия преступлений заставляют усомниться в их законности, подпадают под уголовные статьи о фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий и требуют вмешательства руководства МВД России. «Убежден, что осуществление оперативно-разыскной деятельности с нарушениями российского законодательства является совершенно недопустимым, а результаты такой работы не могут являться доказательствами по уголовному делу», — пишет правозащитник. Господин Каляпин считает, что руководителей арестованных полицейских необходимо привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, поскольку они, по мнению правозащитника, недостаточно контролируют подчиненных.

В письме господину Колокольцеву Игорь Каляпин напоминает о заявлении министра по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, задержанного в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков. Напомним, его дело вызвало общественный протест, а полицейским не удалось доказать, что якобы изъятые у журналиста наркотики находились среди его вещей до задержания. После этого Владимир Колокольцев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой уволить генералов Андрея Пучкова и Юрия Девяткина и заявил о необходимости защищать права любого гражданина вне зависимости от его профессиональной принадлежности. «К огромному сожалению, ваше обращение не было услышано другими вашими подчиненными,— пишет господин Каляпин в обращении на имя министра.— Несмотря на принципиальность вашего заявления и последовавшие жесткие кадровые решения, ситуация повторилась на территории Нижегородской области».

В МВД России оперативно не ответили за вопрос “Ъ” по поводу обращения правозащитника. Как сообщили в Комитете против пыток, письмо направлено министру в пятницу почтовым сервисом DHL и, вероятно, еще не было доставлено.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород