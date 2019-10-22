Опергруппа собралась в СИЗО

В Нижнем Новгороде арестован третий офицер отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Николай Костров. По версии следствия, он с коллегами Алексеем Ивановым и Евгением Соколовым избили уроженца Бурятии Игоря Крайнова и подложили ему пакет с мефедроном, а затем угрозами требовали забрать поданное им заявление в Следственный комитет России (СКР). Полицейские заявили, что господин Крайнов обвиняется в торговле наркотиками и оговорил их. Между тем на офицеров готовы заявить еще три человека, а следствию предстоит оценить эпизод с мефедроном и публикацию личных данных потерпевшего в сети.

Нижегородский райсуд до 7 декабря арестовал старшего оперуполномоченного городского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Николая Кострова. Его вместе с коллегами Алексеем Ивановым и Евгением Соколовым обвинили в превышении должностных полномочий при задержании в центре Нижнего Новгорода уроженца Бурятии Игоря Крайнова.

Господин Крайнов попытался убежать от полицейских в штатском, что зафиксировала камера видеонаблюдения «Нижполиграфа», где работает потерпевший. Около лифта он упал на колени, оперативники надели на него наручники, несколько раз ударили ногами и положили ему в задний карман джинсов пакет с мефедроном весом 3,18 г.

В полицейском отделении, утверждает потерпевший, его били и предлагали признаться в покупке наркотика через Telegram-канал.

Согласившись, Игорь Крайнов оказался на свободе и обратился в Комитет против пыток и больницу, где ему диагностировали ушиб правой стороны грудной клетки. Правозащитники подали заявление в Следственный комитет, который 8 октября возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

16 октября суд арестовал офицеров Алексея Иванова и Евгения Соколова. Николай Костров на допрос не явился и был объявлен в розыск, но 21 октября пришел к следователю, который во вторник попросил отправить его в СИЗО. Адвокат Константин Абатуров в суде заявил, что его подзащитный с 11 октября был на больничном и об уголовном деле не знал, как и его родные, у которых прошли обыски.

По словам его подзащитного, следствие предвзято относится к оперативникам, поскольку возбудило уголовное дело поздно вечером, не оповестило их должным образом и искусственно создает условия для ареста.

Тем более, отметил полицейский, потерпевший не мог его узнать при задержании, поскольку лежал на животе и не мог поднять головы. Полицейский утверждал, что потерпевший оговаривает их, чтобы избежать уголовного наказания за незаконный оборот наркотиков, а в его крови нашли запрещенные вещества (экспресс-анализ показал наличие производных марихуаны).

В свою очередь, Игорь Крайнов заявил, что Николай Костров был единственным знакомым ему сотрудником опергруппы, который возил его на освидетельствование и оформлял протокол задержания. Он сообщил суду, что показывал понятым кровоподтеки и ушибы, которые не попали в документы полицейских, а Николай Костров забрал у него телефон и не дал связаться ни с родными, ни с адвокатом. Позже обвиняемый вместе с Алексеем Ивановым, по утверждению потерпевшего, приходили к нему на работу в «Нижполиграф» и требовали забрать заявление, угрожая новыми эпизодами по делу о незаконном обороте наркотиков.

Отметим, обвиняемые отстранены, но не уволены со своих должностей.

На прошлой неделе коллеги и защитники полицейских опубликовали в сети копии медицинских анализов господина Крайнова с положительными результатами на амфетамины и постановление суда о лишении его водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

По их версии, при задержании он якобы сдал целую нарколабораторию и сеть сбыта, однако потерпевший и его адвокат опровергают заявления оппонентов.

Теперь Игорь Крайнов просит следствие разобраться с незаконным распространением его личных и медицинских данных и дать правовую оценку эпизоду с подбрасыванием наркотиков. А председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой оценить, как руководство регионального ГУ МВД контролирует расследование дел о наркотиках. Тем временем, по данным “Ъ”, в Комитет против пыток обратились еще три человека, утверждающие, что Алексей Иванов, Евгений Соколов и Николай Костров нанесли им побои при задержании.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород