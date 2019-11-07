Обвиняемых в превышении полномочий полицейских перевели под домашний арест

Нижегородский областной суд смягчил меру пресечения оперативникам городского отдела МВД по контролю за оборотом наркотиков Алексею Иванову и Евгению Соколову, обвиняемым в превышении полномочий. В апелляции они добились перевода из СИЗО под домашний арест, сообщили в Комитете против пыток.

Напомним, сотрудникам МВД инкриминировали избиение уроженца Бурятии Игоря Крайнова при задержании его в сентябре. По версии следствия, они нанесли потерпевшему несколько ударов и положили ему в задний карман брюк предмет, оказавшийся при досмотре пакетом с мефедром весом 3,18 гр. Момент задержания фиксировала камера видеонаблюдения на здании Нижполиграфа.

Третий обвиняемый оперативник Николай Костров пока находится в следственном изоляторе. По данным правозащитников, он также подал апелляционную жалобу на арест, она пока не рассмотрена.

Добавим, полицейские не признали своей вины. Они сообщили, что господин Крайнов имел отношение к наркоторговле и является фигурантом уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ. Потерпевший отрицает заявления сотрудников МВД.

Владимир Зубарев