«Был бы блогер, а иностранный доход найдется»

В Совете федерации пообещали принять закон о блогерах-иностранных агентах до конца года. Как заявил зампред комитета по международным делам Андрей Климов, в верхней палате парламента рассчитывают, что документ вступит в силу уже в следующем году. Поправки в закон предполагают, что физическое лицо — например, журналиста или блогера — можно будет признать иностранным агентом, если за свою деятельность он получает деньги из-за рубежа. В этом случае ему придется предупреждать аудиторию о своем статусе, отчитываться о расходовании, а также платить налоги. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о том, кто подпадет под новую норму.

Часто бывает, что даже хорошая идея, доведенная до стадии маразма, теряет свою изначальную логику и начинает работать против самой себя. Хотя, на мой взгляд, законодательство об иностранных агентах с самого начала было крайне спорным. Скорее оно задумывалось как некий троллинг — мол, у американцев есть такая норма, вот и мы не лыком шиты. И неважно, что заокеанский аналог был принят в 1938 году и в последние десятилетия практически не применялся. В итоге, во многом благодаря нам, Вашингтон вдруг вернулся к активному использованию этого инструмента. Недавняя история с Марией Бутиной — лучшее тому подтверждение.

А тем временем в России «иностранный агент» превратился чуть ли не в знак качества для по-настоящему независимых и активных некоммерческих организаций. Сегодня так называемые иностранные агенты работают над сохранением памяти о репрессиях, исследуют уровень ксенофобии, помогают осужденным и их семьям, занимаются правами ВИЧ-инфицированных и наркозависимых, а с включением в реестр ФБК — еще и борьбой с коррупцией. Я все ждал, когда кто-нибудь уже наконец-то создаст НКО под названием «Иностранный агент», чтоб довести ситуацию до полного абсурда. Представляете: иностранный агент «Иностранный агент». Но тут снизу постучали.

Андрей Климов, возглавляющий временную комиссию Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, заявил, что уже до конца года может быть принят закон о признании иностранными агентами физических лиц. И хотя, по его словам, регуляция коснется небольшого числа россиян, мне кажется, что сенатор скромничает.

Если таковыми начнут считать любых общественно-политических блогеров, получающих доходы из-за рубежа, то конца-краю новой армии иноагентов не предвидится.

Если у вас блог в Facebook, который монетизируется рекламой от социальной сети — это же иностранный доход. Или если вы, подобно создателю Telegram-канала «Сталингулаг», трейдер, зарабатывающий игрой на зарубежных рынках. В конце концов, а вдруг вы программист, подрабатывающий офшорным программированием и на досуге размышляющий о судьбах России в какой-нибудь социалке?

Как Фонд борьбы с коррупцией включили в список иностранных агентов Читать далее

Список перспективных врагов народа можно было бы, конечно, продолжить бьюти-блогерами из Instagram, но тут я все-таки надеюсь на разум наших законодателей. Хотя соответствующая маркировка на красивых фоточках безусловно придала бы реестру дополнительный шарм, а термину — всемирную известность. Балет, спутник, перестройка… иностранный агент! И будет нас таких агентов миллионы. Все пользователи западных платформ, обладающие собственным мнением, в соответствии с обсуждаемым законопроектом имеют серьезные шансы пополнить список агентов. Ведь, перефразируя известную поговорку, был бы блогер, а иностранный доход найдется.