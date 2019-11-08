Сам себе иностранный агент Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года

Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами парламентарии могут принять уже в текущем году. Он коснется лишь небольшого числа россиян, которые сотрудничают со СМИ—иностранными агентами и получают деньги из-за рубежа, заверил “Ъ” глава временной комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Возросшую актуальность таких законодательных мер сенатор объяснил в том числе иностранным вмешательством в российские региональные выборы-2019. Политолог Константин Калачев полагает, что «первым иноагентом-физлицом станет блогер Алексей Навальный, мишенью являются и другие лидеры внесистемной политической оппозиции».

Закон, признающий СМИ иноагентом, в случае если оно финансируется из-за рубежа, был принят в конце 2017 года. Следом, в январе 2018 года, в первом чтении Госдума утвердила поправки, позволяющие признавать иноагентами физических лиц. СМИ, среди учредителей которых есть иноагент, должны указывать этот факт в выходных данных. Такое же требование предложено применять и по отношению к физлицам, которые распространяют контент СМИ-иноагентов. Таких граждан хотят обязать создавать юрлицо и маркировать распространяемые ими материалы. Сейчас этот законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года, заявил журналистам 8 ноября Андрей Климов. Он рассчитывает, что закон вступит в силу уже в следующем году.

«Имеются в виду не только владельцы того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе в интернете,— подчеркнул господин Климов.— И при этом они получают деньги из-за рубежа. В данном случае не важен источник этих денег: это может быть государственная организация, негосударственная структура, физические лица, лица без гражданства».

В разговоре с корреспондентом “Ъ” сенатор уточнил, что контроль будет осуществляться также за средствами, которые «попробуют передавать через соседа», отметив, что такие случаи уже зафиксированы.

Кроме того, по словам Андрея Климова, речь идет не только о получении денег, но и любого материального имущества. Также он обратил внимание, что в законопроекте прописан еще один важный критерий, по которому будут определять иностранных агентов среди россиян: сотрудничество со СМИ, которые уже получили такой статус.

«Если гражданин Иванов возмутится или, наоборот, поддержит материал СМИ-иноагента, в котором москвичей будут призывать выходить на несанкционированный митинг, но он ни с какими ребятами-иноагентами в связке не работает и денег из-за рубежа не получает, то ничего ему не будет»,— разъяснил господин Климов “Ъ”.

«Надо, чтобы Минюст заметил, внес в реестр. Этот законопроект касается лишь небольшого числа людей. Не надо кошмарить блогеров. Мы два года над этим документом работали, думая, как бы не сделать так, чтобы все под него подпали»,— добавил он.

Возросшую актуальность таких законодательных мер сенатор объяснил вмешательством в прошедшие в сентябре текущего года региональные выборы. «У нас есть статистика, как передергивали информацию, просили конкретные материалы сделать. Но мы не запрещаем им эту информацию распространять, обязуем лишь маркировать ее. Предлагаем играть в открытую: отчитайтесь, откуда деньги, и заплатите с них налоги»,— отметил парламентарий.

Временная комиссия Совфеда, которую возглавляет Андрей Климов, призвана бороться с попытками смены политического режима, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Сменить политический режим можно через выборы или госпереворот. Предложенные поправки можно расценивать как превентивные меры перед большими федеральными выборами,— отмечает он.— Не дать никому раскачать ситуацию путем дискредитации в глазах населения оппонентов власти. Время выбрано неслучайно: обсуждение проблемы 2021 года и возможного транзита набирает обороты. Поиски пятой колонны будут продолжены». На его взгляд, первым иноагентом-физлицом станет блогер Алексей Навальный, мишенью являются и другие лидеры внесистемной политической оппозиции.

Ангелина Галанина