Глава Минздрава Боливии заявила о планах полиции арестовать Моралеса

Полиция планирует задержать президента Боливии Эво Моралеса, который сегодня подал в отставку, сообщила министр здравоохранения страны Габриела Монтаньо. Ранее были арестованы председатель Высшего избирательного суда (ЦИК) Боливии Мария Эухения Чоке и ее заместитель Антонио Костас.

«Боливийская полиция незаконно намерена остановить Эво Моралеса. Мы осуждаем это безумие»,— написала госпожа Монтаньо в Twitter. Позже лидер оппозиционеров Луис Фернандо Камачо сообщил в Twitter, что полиция Боливии разыскивает господина Моралеса для задержания. «Подтверждено! Ордер на арест Эво Моралеса выдан! Полиция и военные разыскивают его в Чапаре (боливийская провинция.— “Ъ”)»,— написал он.

Издание El Deber со ссылкой на главу полиции страны Юрия Кальдерона сообщило, что господа Чоке и Костас были арестованы после доклада наблюдателей о нарушениях на прошедших в стране выборах, где победил Эво Моралес. По словам главы полиции, они «были задержаны, когда готовились к побегу из Ла-Паса, скрывая свою внешность, чтобы власти не распознали их настоящие личности». Прокуратура страны, по данным El Deber, сообщила, что уже подготовлены ордера на арест руководителей других избирательных органов. Причиной ареста стали правонарушения по фальсификации документов, сокрытия результатов и подлогов.

Напомним, ранее сегодня господин Моралес подал в отставку после того, как Вооруженные силы страны потребовали его ухода. Отставка произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. В ходе протестов в стране пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента.